Хилари Клинтон рассказала, как однажды забыла дочь в Кремле

Хилари Клинтон в ходе визита в Россию забыла свою дочь в Кремле

07 сентября 2022 в 17:28 Размер текста - 17 +

Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон рассказала, как забыла дочь в Кремле Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Бывший в президент США Билл Клинтон и экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон во время своего официального визита в Россию много лет назад случайно оставили дочь в Кремле. Об этом журналистам рассказала бывшая первая леди США. «Мы взяли ее в Россию, когда мы ездили с официальным визитом, Билл [Клинтон] был президентом. Было официальное прощание, и я и Билл были сопровождены к лимузину, не зная, что мы оставили нашу дочь», — приводит слова Хилари Клинтон New York Post. Ранее URA.RU сообщало, о заявлении Клинтон по поводу переговоров между Россией и Украиной. «Время для открытия диалога еще не пришло», — передает слова Клинтон издание Le Point.

Бывший в президент США Билл Клинтон и экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон во время своего официального визита в Россию много лет назад случайно оставили дочь в Кремле. Об этом журналистам рассказала бывшая первая леди США. «Мы взяли ее в Россию, когда мы ездили с официальным визитом, Билл [Клинтон] был президентом. Было официальное прощание, и я и Билл были сопровождены к лимузину, не зная, что мы оставили нашу дочь», — приводит слова Хилари Клинтон New York Post. Ранее URA.RU сообщало, о заявлении Клинтон по поводу переговоров между Россией и Украиной. «Время для открытия диалога еще не пришло», — передает слова Клинтон издание Le Point.