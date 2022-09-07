Хилари Клинтон рассказала, как однажды забыла дочь в Кремле

Бывший в президент США Билл Клинтон и экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон во время своего официального визита в Россию много лет назад случайно оставили дочь в Кремле. Об этом журналистам рассказала бывшая первая леди США.
«Мы взяли ее в Россию, когда мы ездили с официальным визитом, Билл [Клинтон] был президентом. Было официальное прощание, и я и Билл были сопровождены к лимузину, не зная, что мы оставили нашу дочь», — приводит слова Хилари Клинтон New York Post.
Ранее URA.RU сообщало, о заявлении Клинтон по поводу переговоров между Россией и Украиной. «Время для открытия диалога еще не пришло», — передает слова Клинтон издание Le Point.
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