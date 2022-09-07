Хилари Клинтон рассказала, как однажды забыла дочь в Кремле

Хилари Клинтон в ходе визита в Россию забыла свою дочь в Кремле
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Здания. Москва, кремль, кремлевская стена, виды города, собор василия блаженного, москва
Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон рассказала, как забыла дочь в Кремле Фото:

Бывший в президент США Билл Клинтон и экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон во время своего официального визита в Россию много лет назад случайно оставили дочь в Кремле. Об этом журналистам рассказала бывшая первая леди США.

«Мы взяли ее в Россию, когда мы ездили с официальным визитом, Билл [Клинтон] был президентом. Было официальное прощание, и я и Билл были сопровождены к лимузину, не зная, что мы оставили нашу дочь», — приводит слова Хилари Клинтон New York Post.

Ранее URA.RU сообщало, о заявлении Клинтон по поводу переговоров между Россией и Украиной. «Время для открытия диалога еще не пришло», — передает слова Клинтон издание Le Point.

Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «URA.RU»

Бывший в президент США Билл Клинтон и экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон во время своего официального визита в Россию много лет назад случайно оставили дочь в Кремле. Об этом журналистам рассказала бывшая первая леди США. «Мы взяли ее в Россию, когда мы ездили с официальным визитом, Билл [Клинтон] был президентом. Было официальное прощание, и я и Билл были сопровождены к лимузину, не зная, что мы оставили нашу дочь», — приводит слова Хилари Клинтон New York Post. Ранее URA.RU сообщало, о заявлении Клинтон по поводу переговоров между Россией и Украиной. «Время для открытия диалога еще не пришло», — передает слова Клинтон издание Le Point.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...