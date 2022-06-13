Клинтон заявила, что России и Украине рано вести переговоры

Украине нельзя торопиться с переговорами, считает Хиллари Клинтон Фото: Andrew Harnik, AP/TASS

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Переговоры между Украиной и Россией пока что преждевременны. Такое мнение высказала экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон в ходе своей поездки в Париж.

«Время для открытия диалога еще не пришло. Это значит, что нельзя преждевременно торопиться с переговорами», — передает слова Клинтон издание Le Point.

Экс-госсекретарь также раскритиковала президента Франции Эммануэля Макрона за его призыв «не унижать Россию». «Когда говорят, что не нужно унижать Россию, честно, мне кажется, это уже пройденный этап. [Президент России Владимир] Путин уже давно нарушил красную линию», — заявила Клинтон.

Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасс от геноцида. По словам главы государства, растущие угрозы жителям ДНР и ЛНР не оставили шансов решить конфликт мирным путем. Путин подчеркнул, что вооруженные силы Украины (ВСУ) регулярно устраивали в Донбассе карательные операции. После начала спецоперации стороны провели несколько раундов переговоров, однако они не дали результата. 14 мая Путин сообщил, что Украина фактически вышла из переговорного процесса. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Запад мешает Украине вести переговоры.

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