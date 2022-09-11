ЦИК возмутил цыганский табор, который посетил голосование с песнями и танцами

11 сентября 2022 в 21:24 Размер текста - 17 +

Цыгане посетили избирательный участок в Москве Фото: Frank Kovalchek/Flickr В Москве на участок голосования пришел цыганский табор с песнями и плясками, что возмутило Центральную избирательную комиссию (ЦИК). Соответствующий видеоролик был размещен в информационно-справочном центре ЦИК. «Юбкой махнули и бюллетени вбросили», — отметили представители ЦИК. Ситуацию прокомментировала глава Центрального избирательного комитета Элла Памфилова. «Будьте бдительны. Может быть, новый прием», — отметила она, тем самым усомнившись в безобидности танцующих цыган. Ранее в ЦИК назвали самые активные регионы РФ за два дня голосования. В Тамбовской и Саратовской областях самая большая явка на очном голосовании. С 9 по 11 сентября в России стартовали выборы. В 14 регионах страны проходят прямые выборы губернаторов, депутатов шести законодательных собраний, 12-ти советов депутатов административных центров субъектов, а также избирательная кампания в органы местного самоуправления различного уровня.

В Москве на участок голосования пришел цыганский табор с песнями и плясками, что возмутило Центральную избирательную комиссию (ЦИК). Соответствующий видеоролик был размещен в информационно-справочном центре ЦИК. «Юбкой махнули и бюллетени вбросили», — отметили представители ЦИК. Ситуацию прокомментировала глава Центрального избирательного комитета Элла Памфилова. «Будьте бдительны. Может быть, новый прием», — отметила она, тем самым усомнившись в безобидности танцующих цыган. Ранее в ЦИК назвали самые активные регионы РФ за два дня голосования. В Тамбовской и Саратовской областях самая большая явка на очном голосовании. С 9 по 11 сентября в России стартовали выборы. В 14 регионах страны проходят прямые выборы губернаторов, депутатов шести законодательных собраний, 12-ти советов депутатов административных центров субъектов, а также избирательная кампания в органы местного самоуправления различного уровня.