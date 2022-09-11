ЦИК возмутил цыганский табор, который посетил голосование с песнями и танцами

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Открытая лицензия 08.07.2015. Цыгане., цыгане
Цыгане посетили избирательный участок в Москве Фото:

В Москве на участок голосования пришел цыганский табор с песнями и плясками, что возмутило Центральную избирательную комиссию (ЦИК). Соответствующий видеоролик был размещен в информационно-справочном центре ЦИК.

«Юбкой махнули и бюллетени вбросили», — отметили представители ЦИК. Ситуацию прокомментировала глава Центрального избирательного комитета Элла Памфилова. «Будьте бдительны. Может быть, новый прием», — отметила она, тем самым усомнившись в безобидности танцующих цыган.

Ранее в ЦИК назвали самые активные регионы РФ за два дня голосования. В Тамбовской и Саратовской областях самая большая явка на очном голосовании.

С 9 по 11 сентября в России стартовали выборы. В 14 регионах страны проходят прямые выборы губернаторов, депутатов шести законодательных собраний, 12-ти советов депутатов административных центров субъектов, а также избирательная кампания в органы местного самоуправления различного уровня.

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В Москве на участок голосования пришел цыганский табор с песнями и плясками, что возмутило Центральную избирательную комиссию (ЦИК). Соответствующий видеоролик был размещен в информационно-справочном центре ЦИК. «Юбкой махнули и бюллетени вбросили», — отметили представители ЦИК. Ситуацию прокомментировала глава Центрального избирательного комитета Элла Памфилова. «Будьте бдительны. Может быть, новый прием», — отметила она, тем самым усомнившись в безобидности танцующих цыган. Ранее в ЦИК назвали самые активные регионы РФ за два дня голосования. В Тамбовской и Саратовской областях самая большая явка на очном голосовании. С 9 по 11 сентября в России стартовали выборы. В 14 регионах страны проходят прямые выборы губернаторов, депутатов шести законодательных собраний, 12-ти советов депутатов административных центров субъектов, а также избирательная кампания в органы местного самоуправления различного уровня.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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