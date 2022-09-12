Жительница Березников (Пермский край) Адиля Наумова вырастила на подоконнике своей квартиры карликовый банан. И растение дало плоды. Фотографию урожая пермячка выложила на своей странице соцсети «ВКонтакте». Фото подхватили и местные паблики.
«Вот они какие — мои бананчики. Это карликовый кавендиш. В 2020 году был куплен росток. Банан до начала плодоношения дает несколько „деток“, так как после плодоношения он умирает. Сейчас у нас рядом с ним три отростка», — рассказала Адиля Наумова подписчикам в паблике «Микрорайон Усольский (Березники)» в соцсети «ВКонтакте».
Это вид съедобного комнатного банана. Чтобы вырастить такой — нужно размещать банан в самом солнечном месте квартиры, зимой его подсвечивать и регулярно подкармливать.
Ранее URA.RU рассказывало, что пермяк на севере края вырастил гору арбузов. Но подписчики сомневаются, вкусные ли они?
Для такого банана нужно много места в комнате. Он достигает в высоту двух метров
Адиля Наумова (Бикметова) / vk.com
Такие бананы уже можно есть
Адиля Наумова (Бикметова) / vk.com
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Жительница Березников (Пермский край) Адиля Наумова вырастила на подоконнике своей квартиры карликовый банан. И растение дало плоды. Фотографию урожая пермячка выложила на своей странице соцсети «ВКонтакте». Фото подхватили и местные паблики. «Вот они какие — мои бананчики. Это карликовый кавендиш. В 2020 году был куплен росток. Банан до начала плодоношения дает несколько „деток“, так как после плодоношения он умирает. Сейчас у нас рядом с ним три отростка», — рассказала Адиля Наумова подписчикам в паблике «Микрорайон Усольский (Березники)» в соцсети «ВКонтакте». Это вид съедобного комнатного банана. Чтобы вырастить такой — нужно размещать банан в самом солнечном месте квартиры, зимой его подсвечивать и регулярно подкармливать. Ранее URA.RU рассказывало, что пермяк на севере края вырастил гору арбузов. Но подписчики сомневаются, вкусные ли они?