Пермячка вырастила в своей квартире съедобные бананы. Фото

Жительница Березников Пермского края вырастила в квартире карликовые бананы
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Оранжерея Ботанического сада. Екатеринбург, бананы, пальма
Посадила растение пермячка в 2020 году, а сейчас получила плоды Фото:

Жительница Березников (Пермский край) Адиля Наумова вырастила на подоконнике своей квартиры карликовый банан. И растение дало плоды. Фотографию урожая пермячка выложила на своей странице соцсети «ВКонтакте». Фото подхватили и местные паблики.

«Вот они какие — мои бананчики. Это карликовый кавендиш. В 2020 году был куплен росток. Банан до начала плодоношения дает несколько „деток“, так как после плодоношения он умирает. Сейчас у нас рядом с ним три отростка», — рассказала Адиля Наумова подписчикам в паблике «Микрорайон Усольский (Березники)» в соцсети «ВКонтакте».

Это вид съедобного комнатного банана. Чтобы вырастить такой — нужно размещать банан в самом солнечном месте квартиры, зимой его подсвечивать и регулярно подкармливать.

Ранее URA.RU рассказывало, что пермяк на севере края вырастил гору арбузов. Но подписчики сомневаются, вкусные ли они?

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Такие бананы уже можно есть

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Жительница Березников (Пермский край) Адиля Наумова вырастила на подоконнике своей квартиры карликовый банан. И растение дало плоды. Фотографию урожая пермячка выложила на своей странице соцсети «ВКонтакте». Фото подхватили и местные паблики. «Вот они какие — мои бананчики. Это карликовый кавендиш. В 2020 году был куплен росток. Банан до начала плодоношения дает несколько „деток“, так как после плодоношения он умирает. Сейчас у нас рядом с ним три отростка», — рассказала Адиля Наумова подписчикам в паблике «Микрорайон Усольский (Березники)» в соцсети «ВКонтакте». Это вид съедобного комнатного банана. Чтобы вырастить такой — нужно размещать банан в самом солнечном месте квартиры, зимой его подсвечивать и регулярно подкармливать. Ранее URA.RU рассказывало, что пермяк на севере края вырастил гору арбузов. Но подписчики сомневаются, вкусные ли они?
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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