Жительница Березников Пермского края вырастила в квартире карликовые бананы

Посадила растение пермячка в 2020 году, а сейчас получила плоды Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Жительница Березников (Пермский край) Адиля Наумова вырастила на подоконнике своей квартиры карликовый банан. И растение дало плоды. Фотографию урожая пермячка выложила на своей странице соцсети «ВКонтакте». Фото подхватили и местные паблики.

«Вот они какие — мои бананчики. Это карликовый кавендиш. В 2020 году был куплен росток. Банан до начала плодоношения дает несколько „деток“, так как после плодоношения он умирает. Сейчас у нас рядом с ним три отростка», — рассказала Адиля Наумова подписчикам в паблике «Микрорайон Усольский (Березники)» в соцсети «ВКонтакте».

Это вид съедобного комнатного банана. Чтобы вырастить такой — нужно размещать банан в самом солнечном месте квартиры, зимой его подсвечивать и регулярно подкармливать.

Ранее URA.RU рассказывало, что пермяк на севере края вырастил гору арбузов. Но подписчики сомневаются, вкусные ли они?

Для такого банана нужно много места в комнате. Он достигает в высоту двух метров Адиля Наумова (Бикметова) / vk.com