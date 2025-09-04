В пермском СК Орленок отобрали пробы воздуха и воды после информации об отравлении детей

Сотрудники Роспотребнадзора отобрали пробы воздуха на ледовой арене пермского спорткомплекса «Орленок» после информации о якобы отравлении детей. Также на лабораторное исследование отправлена вода, которая подается в учреждение. Об этом URA.RU рассказала директор спортшколы олимпийского резерва «Орленок» Оксана Чеклецова.
«Сегодня сотрудники Роспотребнадзора сделали забор воздуха на ледовой арене, а также в разных помещениях учреждения. Взяты пробы воды. Сейчас мы ждем результатов лабораторных исследований. Ориентировочно они станут известны в начале следующей недели», — сказала Чеклецова. Руководитель «Орленка» добавила, что изначально рассматривалась версия о пищевом отравлении воспитанников, но она не нашла подтверждения, поскольку «питание детей в спортивной школе не организовано». Также она назвала неправдоподобной версию о том, что в воду, которой заливают лед на арене, могли быть добавлены химреагенты.
Чеклецова уточнила, что жалобы на плохое самочувствие стали поступать от детей во вторник, 2 сентября. Всего к врачу обратились 11 детей, при ежедневном посещении льда в 170 человек. «Возраст детей, которые жаловались на плохое самочувствие, примерно 9-11 лет. Это девочки, которые тренировались в утреннее время. В этот же день мы начали проведение внутреннего расследования, чтобы выяснить, что послужило ухудшению самочувствия воспитанников. Сделали заявку на выезд к нам сотрудников Центра Гигиены и эпидемиологии Пермского края. Сегодня у нас к занятиям приступило большинство спортсменов, которые ранее жаловались на самочувствие. Исключение — двое ребят. Мы договорились, что уточним, связано ли это с их самочувствием либо иными причинами (несовпадение с расписанием тренировок и школьным расписанием)», — добавила Чеклецова.
URA.RU рассказывало, что несколько воспитанников СШОР «Орленок» жаловались на головные боли, тошноту и затрудненное дыхание во время нахождения на льду. После этого тренировки на ледовой арене были временно приостановлены.
