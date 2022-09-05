Пермяк на севере края вырастил гору арбузов. Фото

Житель Пермского края похвастался горой арбузов

06 сентября 2022 в 11:34 Размер текста - 17 +

Пермяк сфотографировал целую гору арбузов Фото: Илья Московец © URA.RU Житель Пермского края похвастался в соцсетях большим урожаем арбузов. Фото с горой плодов растения опубликовано в группе «Типичный Соликамск» в соцсети «ВКонтакте». «Урожай арбузов в Пермском крае. Кто-нибудь пробовал тоже вырастить?» — пишет автор поста в группе. Многие комментаторы поздравляют пермского огородника с таких хорошим урожаем. Некоторые пользователи в комментариях делятся фото своего урожая арбузов. Несколько подписчиков сомневаются в качестве урожая, поэтому спрашивают: «А вкусно ли?». URA.RU также рассказывало про пермячку, которая уже несколько лет выращивает арбузы у себя на участке. Этим летом у женщины получилось собрать особенно богатый урожай. Фото урожаем пермяк поделился в соцсетях «Типичный Соликамск» в vk.com

Житель Пермского края похвастался в соцсетях большим урожаем арбузов. Фото с горой плодов растения опубликовано в группе «Типичный Соликамск» в соцсети «ВКонтакте». «Урожай арбузов в Пермском крае. Кто-нибудь пробовал тоже вырастить?» — пишет автор поста в группе. Многие комментаторы поздравляют пермского огородника с таких хорошим урожаем. Некоторые пользователи в комментариях делятся фото своего урожая арбузов. Несколько подписчиков сомневаются в качестве урожая, поэтому спрашивают: «А вкусно ли?». URA.RU также рассказывало про пермячку, которая уже несколько лет выращивает арбузы у себя на участке. Этим летом у женщины получилось собрать особенно богатый урожай.