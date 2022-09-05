05 сентября 2022

Пермяк на севере края вырастил гору арбузов. Фото

Житель Пермского края похвастался горой арбузов
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, арбузы, лето, жара
Пермяк сфотографировал целую гору арбузов Фото:

Житель Пермского края похвастался в соцсетях большим урожаем арбузов. Фото с горой плодов растения опубликовано в группе «Типичный Соликамск» в соцсети «ВКонтакте».

«Урожай арбузов в Пермском крае. Кто-нибудь пробовал тоже вырастить?» — пишет автор поста в группе.

Многие комментаторы поздравляют пермского огородника с таких хорошим урожаем. Некоторые пользователи в комментариях делятся фото своего урожая арбузов. Несколько подписчиков сомневаются в качестве урожая, поэтому спрашивают: «А вкусно ли?».

URA.RU также рассказывало про пермячку, которая уже несколько лет выращивает арбузы у себя на участке. Этим летом у женщины получилось собрать особенно богатый урожай.

Фото урожаем пермяк поделился в соцсетях

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Житель Пермского края похвастался в соцсетях большим урожаем арбузов. Фото с горой плодов растения опубликовано в группе «Типичный Соликамск» в соцсети «ВКонтакте». «Урожай арбузов в Пермском крае. Кто-нибудь пробовал тоже вырастить?» — пишет автор поста в группе. Многие комментаторы поздравляют пермского огородника с таких хорошим урожаем. Некоторые пользователи в комментариях делятся фото своего урожая арбузов. Несколько подписчиков сомневаются в качестве урожая, поэтому спрашивают: «А вкусно ли?». URA.RU также рассказывало про пермячку, которая уже несколько лет выращивает арбузы у себя на участке. Этим летом у женщины получилось собрать особенно богатый урожай.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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