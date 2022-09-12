В Екатеринбурге появилось импортозамещение Sprite. Фото

В Екатеринбурге появился сок «Добрый», визуально напоминающий Sprite
© Служба новостей «URA.RU»
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Завод Coca-Cola Hellenic.Екатеринбург , бутылки, спрайт, sprite, завод кока кола, завод coca cola, производство
Вместо Sprite в магазинах Екатеринбурга появился сок «Добрый» в похожей баночке Фото:

В продуктовых магазинах Екатеринбурга появился сок «Добрый» в баночке похожей на ушедший из-за санкций напиток Sprite. Об этом рассказал читатель URA.RU.

«В магазине „Бристоль“ появился сок „Добрый“ в баночке, напоминающей Sprite. Напиток стоит 60 рублей», — рассказал читатель URA.RU.

Ранее URA.RU сообщало, что часть зарубежных компаний стали уходить из России после санкций на фоне спецоперации на Украине, цель которой — демилитаризация и денацификация. Также агентство рассказывало, что в магазинах Екатеринбурга появилась Coca-Cola из Казахстана.

Баночка сока «Добрый» напоминает Sprite
Фото:

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В продуктовых магазинах Екатеринбурга появился сок «Добрый» в баночке похожей на ушедший из-за санкций напиток Sprite. Об этом рассказал читатель URA.RU. «В магазине „Бристоль“ появился сок „Добрый“ в баночке, напоминающей Sprite. Напиток стоит 60 рублей», — рассказал читатель URA.RU. Ранее URA.RU сообщало, что часть зарубежных компаний стали уходить из России после санкций на фоне спецоперации на Украине, цель которой — демилитаризация и денацификация. Также агентство рассказывало, что в магазинах Екатеринбурга появилась Coca-Cola из Казахстана.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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