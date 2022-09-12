В Екатеринбурге появилось импортозамещение Sprite. Фото

В Екатеринбурге появился сок «Добрый», визуально напоминающий Sprite

12 сентября 2022 в 22:18 Размер текста - 17 +

Вместо Sprite в магазинах Екатеринбурга появился сок «Добрый» в похожей баночке Фото: Анна Майорова © URA.RU В продуктовых магазинах Екатеринбурга появился сок «Добрый» в баночке похожей на ушедший из-за санкций напиток Sprite. Об этом рассказал читатель URA.RU. «В магазине „Бристоль“ появился сок „Добрый“ в баночке, напоминающей Sprite. Напиток стоит 60 рублей», — рассказал читатель URA.RU. Ранее URA.RU сообщало, что часть зарубежных компаний стали уходить из России после санкций на фоне спецоперации на Украине, цель которой — демилитаризация и денацификация. Также агентство рассказывало, что в магазинах Екатеринбурга появилась Coca-Cola из Казахстана. Баночка сока «Добрый» напоминает Sprite Фото: URA.RU

В продуктовых магазинах Екатеринбурга появился сок «Добрый» в баночке похожей на ушедший из-за санкций напиток Sprite. Об этом рассказал читатель URA.RU. «В магазине „Бристоль“ появился сок „Добрый“ в баночке, напоминающей Sprite. Напиток стоит 60 рублей», — рассказал читатель URA.RU. Ранее URA.RU сообщало, что часть зарубежных компаний стали уходить из России после санкций на фоне спецоперации на Украине, цель которой — демилитаризация и денацификация. Также агентство рассказывало, что в магазинах Екатеринбурга появилась Coca-Cola из Казахстана.