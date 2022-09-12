Вместо Sprite в магазинах Екатеринбурга появился сок «Добрый» в похожей баночке
В продуктовых магазинах Екатеринбурга появился сок «Добрый» в баночке похожей на ушедший из-за санкций напиток Sprite. Об этом рассказал читатель URA.RU.
«В магазине „Бристоль“ появился сок „Добрый“ в баночке, напоминающей Sprite. Напиток стоит 60 рублей», — рассказал читатель URA.RU.
Ранее URA.RU сообщало, что часть зарубежных компаний стали уходить из России после санкций на фоне спецоперации на Украине, цель которой — демилитаризация и денацификация. Также агентство рассказывало, что в магазинах Екатеринбурга появилась Coca-Cola из Казахстана.
Баночка сока «Добрый» напоминает Sprite
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