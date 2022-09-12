Госсекретарь США Блинкен потребовал от Армении и Азербайджана прекратить военные действия

13 сентября 2022 в 07:24 Размер текста - 17 +

Энтони Блинкен заявил, что военного решения конфликта быть не может Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Обострение конфликта в Нагорном Карабахе Вашингтон призывает Азербайджан и Армению к немедленному прекращению огня. Такое заявление сделал госсекретарь США Энтони Блинкен. «Соединенные Штаты глубоко обеспокоены сообщениями о нападениях вдоль армяно-азербайджанской границы. Мы призываем Азербайджан и Армению немедленно прекратить любые военные действия», — его слова приводит ТАСС. Он также отметил, что военного решения конфликта на этой территории быть не может, пишет Pravda.ru. В Штатах также в курсе и обеспокоены ударами по населенным пунктам и гражданским объектам в Армении. Минобороны Армении заявило об обстреле территорий страны со стороны Азербайджана в ночь с 12 на 13 сентября, отмечает Nation News. Вооруженные силы Азербайджана обстреляли города Армении, расположенные близ армяно-азербайджанской границы. Отношения между государствами обострились в 2021 году. В августе этого года азербайджанская армия провела ответную спецоперацию «Возмездие» в непризнанной Нагорно-Карабахской республике. После этого на данной территории объявили частичную мобилизацию. Российские власти призывали государства к миру.

Вашингтон призывает Азербайджан и Армению к немедленному прекращению огня. Такое заявление сделал госсекретарь США Энтони Блинкен. «Соединенные Штаты глубоко обеспокоены сообщениями о нападениях вдоль армяно-азербайджанской границы. Мы призываем Азербайджан и Армению немедленно прекратить любые военные действия», — его слова приводит ТАСС. Он также отметил, что военного решения конфликта на этой территории быть не может, пишет Pravda.ru. В Штатах также в курсе и обеспокоены ударами по населенным пунктам и гражданским объектам в Армении. Минобороны Армении заявило об обстреле территорий страны со стороны Азербайджана в ночь с 12 на 13 сентября, отмечает Nation News. Вооруженные силы Азербайджана обстреляли города Армении, расположенные близ армяно-азербайджанской границы. Отношения между государствами обострились в 2021 году. В августе этого года азербайджанская армия провела ответную спецоперацию «Возмездие» в непризнанной Нагорно-Карабахской республике. После этого на данной территории объявили частичную мобилизацию. Российские власти призывали государства к миру.