Foreign Affairs: Запад завышает помощь Украине с помощью фальшивой бухгалтерии

18 сентября 2022 в 05:35 Размер текста - 17 +

Объемы помощи Украине со стороны Запада значительно завышены Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине США и другие западные страны не всегда честны с теми государствами, которым они оказывают помощь, в том числе и с Украиной. Зачастую развитые страны завышают реальные объемы поддержки с помощью бухгалтерских махинаций. Об этом сообщает американский журнал Foreign Affairs. «Бухгалтерские махинации позволяют богатым странам кичиться предоставляемой помощью при отсутствии каких-либо фактических расходов. Сейчас это стало особенно очевидно», — говорится в материале. По словам авторов, «недобросовестность в вопросах оказания помощи» проявляется в том числе и в отношении Киева. Так, «многие европейские страны завысили предполагаемые суммы помощи, включив туда средства, которые были потрачены на национальном уровне после наплыва украинских беженцев. Правилами это не запрещено, но в результате объем выделяемых средств представляется более щедрым, чем есть на самом деле». В сумме государства потратили около 30 млрд долларов на размещение украинских беженцев. Однако один из спонсоров сократил финансирование для оказания помощи. Таким образом, «счета за размещение украинцев фактически оплатят страны с низким уровнем дохода», резюмировали обозреватели. Страны Запада поддерживают Киев и вводят санкции против Москвы на фоне российской спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. В частности, 9 мая президент США Джо Байден подписал закон о ленд-лизе для помощи Украине. В сентябре совет Евросоюза утвердил документ, согласно которому стране выделят пять миллиардов евро на макрофинансовую помощь. В то же время США ожидают поставки двух зенитно-ракетных комплексов NASAMS на Украину в течение двух месяцев. Сообщалось, что Киев хочет загнать Запад в многолетнюю кабалу, чтобы выиграть в спецоперации. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

США и другие западные страны не всегда честны с теми государствами, которым они оказывают помощь, в том числе и с Украиной. Зачастую развитые страны завышают реальные объемы поддержки с помощью бухгалтерских махинаций. Об этом сообщает американский журнал Foreign Affairs. «Бухгалтерские махинации позволяют богатым странам кичиться предоставляемой помощью при отсутствии каких-либо фактических расходов. Сейчас это стало особенно очевидно», — говорится в материале. По словам авторов, «недобросовестность в вопросах оказания помощи» проявляется в том числе и в отношении Киева. Так, «многие европейские страны завысили предполагаемые суммы помощи, включив туда средства, которые были потрачены на национальном уровне после наплыва украинских беженцев. Правилами это не запрещено, но в результате объем выделяемых средств представляется более щедрым, чем есть на самом деле». В сумме государства потратили около 30 млрд долларов на размещение украинских беженцев. Однако один из спонсоров сократил финансирование для оказания помощи. Таким образом, «счета за размещение украинцев фактически оплатят страны с низким уровнем дохода», резюмировали обозреватели. Страны Запада поддерживают Киев и вводят санкции против Москвы на фоне российской спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. В частности, 9 мая президент США Джо Байден подписал закон о ленд-лизе для помощи Украине. В сентябре совет Евросоюза утвердил документ, согласно которому стране выделят пять миллиардов евро на макрофинансовую помощь. В то же время США ожидают поставки двух зенитно-ракетных комплексов NASAMS на Украину в течение двух месяцев. Сообщалось, что Киев хочет загнать Запад в многолетнюю кабалу, чтобы выиграть в спецоперации.