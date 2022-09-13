Киев хочет загнать Запад в многолетнюю кабалу, чтобы выиграть в спецоперации

Украина и НАТО согласовали рекомендации по гарантиям безопасности

13 сентября 2022 в 16:54 Размер текста - 17 +

Украина совместно с НАТО согласовали гарантии безопасности Фото: Официальный сайт президента Украины Украина и НАТО согласовали рекомендации по гарантиям безопасности для Украины. Об этом сообщается в проекте документа на сайте офиса президента Украины Владимира Зеленского. Рекомендации подразумевают многоуровневый подход к гарантиям. Ожидается, что основная группа союзников возьмет на себя четкие обязательства по поддержке Вооруженных Сил Украины, а более широкая группа предоставит невоенные гарантии, построенные вокруг санкционных механизмов, говорится в тексте проекта. Предлагаемые рекомендации предусматривают многолетние стабильные инвестиции в оборонно-промышленную базу Украины, передачу оружия и разведывательную поддержку со стороны союзников, тренировочные миссии и совместные учения под эгидой Европейского Союза и НАТО. Также в проекте заявлено об обеспечении Украины современными системами ПВО и ПРО. Ранее телеканал RT передавал, что Германия в помощи Украине достигла предела. Также Украина выдвинула ЕС новые требования по санкциям и поставкам оружия.

Украина и НАТО согласовали рекомендации по гарантиям безопасности для Украины. Об этом сообщается в проекте документа на сайте офиса президента Украины Владимира Зеленского. Рекомендации подразумевают многоуровневый подход к гарантиям. Ожидается, что основная группа союзников возьмет на себя четкие обязательства по поддержке Вооруженных Сил Украины, а более широкая группа предоставит невоенные гарантии, построенные вокруг санкционных механизмов, говорится в тексте проекта. Предлагаемые рекомендации предусматривают многолетние стабильные инвестиции в оборонно-промышленную базу Украины, передачу оружия и разведывательную поддержку со стороны союзников, тренировочные миссии и совместные учения под эгидой Европейского Союза и НАТО. Также в проекте заявлено об обеспечении Украины современными системами ПВО и ПРО. Ранее телеканал RT передавал, что Германия в помощи Украине достигла предела. Также Украина выдвинула ЕС новые требования по санкциям и поставкам оружия.