18 сентября 2022

Тюменский подросток на мопеде сбил пенсионерку, чтобы не наехать на собаку

© Служба новостей «URA.RU»
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Знак аварийной остановки для Альбины Золотухиной. Челябинск., знак аварийной остановки, дтп
Авария произошла в селе Перевалово Тюменского района Фото:

В селе Перевалово (Тюменский район) 15-летний подросток на мопеде сбил пенсионерку, пытаясь избежать столкновения с собакой. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

«15-летний водитель на мопеде попытался не сбить собаку, выскочившую на проезжую часть, не справился с управлением, сбил 73-летнюю женщину. У пенсионерки травма ноги. Подросток не пострадал», — рассказали в ведомстве.

По информации Госавтоинспекции, подросток взял ключи от мопеда, не спросив родителей. Обстоятельства ДТП выясняются.

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В селе Перевалово (Тюменский район) 15-летний подросток на мопеде сбил пенсионерку, пытаясь избежать столкновения с собакой. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД. «15-летний водитель на мопеде попытался не сбить собаку, выскочившую на проезжую часть, не справился с управлением, сбил 73-летнюю женщину. У пенсионерки травма ноги. Подросток не пострадал», — рассказали в ведомстве. По информации Госавтоинспекции, подросток взял ключи от мопеда, не спросив родителей. Обстоятельства ДТП выясняются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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