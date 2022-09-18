Тюменский подросток на мопеде сбил пенсионерку, чтобы не наехать на собаку

Авария произошла в селе Перевалово Тюменского района Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В селе Перевалово (Тюменский район) 15-летний подросток на мопеде сбил пенсионерку, пытаясь избежать столкновения с собакой. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

«15-летний водитель на мопеде попытался не сбить собаку, выскочившую на проезжую часть, не справился с управлением, сбил 73-летнюю женщину. У пенсионерки травма ноги. Подросток не пострадал», — рассказали в ведомстве.

По информации Госавтоинспекции, подросток взял ключи от мопеда, не спросив родителей. Обстоятельства ДТП выясняются.