Россиянин в прямом эфире показывает европейцам круглосуточно работающий газ

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Клипарт. Екатеринбург, газовая конфорка, пламя, газовая плита, огонь, бытовой газ
Россиянин платит за круглосуточное использование газа 86 рублей Фото:
новость из сюжета
Газовый кризис в Европе

Житель Ростова ведет прямые эфиры, на которых показывает, как у него круглосуточно работает газ. Он ведет эфиры на Twitch.

«Из России с любовью», — написал житель Ростова в своем стриме. Он заявил, что платит 1,44 евро (86 рублей в месяц) за круглосуточное использование четырех конфорок. Также он поставил термометр рядом с плитой, который показывает 41 градус Цельсия.

Европе грозит энергетический кризис предстоящей зимой из-за риска нехватки газа. На фоне этого европейцы начали воровать дрова для подготовки к зиме, сообщает RT со ссылкой на The Washington Post. Ранее «Газпром» прекратил поставки по «Северному потоку», по которому российский газ доставлялся в Европу. В Кремле называли причиной западные санкции, введенные против РФ из-за спецоперации на Украине.

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Житель Ростова ведет прямые эфиры, на которых показывает, как у него круглосуточно работает газ. Он ведет эфиры на Twitch. «Из России с любовью», — написал житель Ростова в своем стриме. Он заявил, что платит 1,44 евро (86 рублей в месяц) за круглосуточное использование четырех конфорок. Также он поставил термометр рядом с плитой, который показывает 41 градус Цельсия. Европе грозит энергетический кризис предстоящей зимой из-за риска нехватки газа. На фоне этого европейцы начали воровать дрова для подготовки к зиме, сообщает RT со ссылкой на The Washington Post. Ранее «Газпром» прекратил поставки по «Северному потоку», по которому российский газ доставлялся в Европу. В Кремле называли причиной западные санкции, введенные против РФ из-за спецоперации на Украине.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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