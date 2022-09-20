Россиянин в прямом эфире показывает европейцам круглосуточно работающий газ

Житель Ростова ведет прямые эфиры, на которых показывает, как у него круглосуточно работает газ. Он ведет эфиры на Twitch.
«Из России с любовью», — написал житель Ростова в своем стриме. Он заявил, что платит 1,44 евро (86 рублей в месяц) за круглосуточное использование четырех конфорок. Также он поставил термометр рядом с плитой, который показывает 41 градус Цельсия.
Европе грозит энергетический кризис предстоящей зимой из-за риска нехватки газа. На фоне этого европейцы начали воровать дрова для подготовки к зиме, сообщает RT со ссылкой на The Washington Post. Ранее «Газпром» прекратил поставки по «Северному потоку», по которому российский газ доставлялся в Европу. В Кремле называли причиной западные санкции, введенные против РФ из-за спецоперации на Украине.
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Житель Ростова ведет прямые эфиры, на которых показывает, как у него круглосуточно работает газ. Он ведет эфиры на Twitch. «Из России с любовью», — написал житель Ростова в своем стриме. Он заявил, что платит 1,44 евро (86 рублей в месяц) за круглосуточное использование четырех конфорок. Также он поставил термометр рядом с плитой, который показывает 41 градус Цельсия. Европе грозит энергетический кризис предстоящей зимой из-за риска нехватки газа. На фоне этого европейцы начали воровать дрова для подготовки к зиме, сообщает RT со ссылкой на The Washington Post. Ранее «Газпром» прекратил поставки по «Северному потоку», по которому российский газ доставлялся в Европу. В Кремле называли причиной западные санкции, введенные против РФ из-за спецоперации на Украине.