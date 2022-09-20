Желающие улететь за границу скупают билеты по высоким ценам Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Стоимость билетов за рубеж из аэропорта Челябинска в течение 21 сентября значительно выросла. Как следует из данных авиаперевозчиков, цены на поездки по ряду направлений увеличились в три раза.

Перелет в Стамбул на борту авиакомпании Red Wings утром 21 сентября стоил 43400 рублей. Теперь билеты на ближайший вылет раскуплены, а 27 сентября можно улететь лишь за 79080 рублей.

У того же перевозчика раскупили все билеты до Еревана. С утра рейс был в доступе по цене 24630 рублей. В наличии вечером имеются билеты на 28 сентября. Однако ценник выше — 36730 рублей.

Также заметно выросли цены на направления в страны СНГ. Утром среды билеты до Душанбе на 22 сентября с помощью сайта «Уральских авиалиний» можно было приобрести за 9886 рублей. В 18:30 стоимость поездки превысила 30 тысяч рублей, а уже через полчаса билеты отсутствовали. Перелет 25 сентября стоит 17686 рублей. Такая же картина с полетом до Оша в Киргизии: 8951 рубль утром на рейс 22 сентября и 17686 рублей вечером, но на другую дату — 25 сентября.

Утром 21 сентября билет до Стамбула стоил 43400 рублей Скрин: сайт авиакомпании Red Wings

К вечеру билеты на ближайшую дату в Стамбул раскупили, а 27 сентября можно улететь только за 79080 рублей Скрин: сайт авиакомпании Red Wings

В Душанбе с утра среды был доступен перелет за 9886 рублей Скрин: сайт авиакомпании «Уральские авиалинии»