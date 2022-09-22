Депутат Бессараб: после референдума жители ЛДНР получат пенсии и льготы РФ

Депутат Госдумы Бессараб: после референдума жители ЛДНР, Запорожья и Херсона получат пенсии и льготы РФ

22 сентября 2022 в 14:32 Размер текста - 17 +

После референдума жители ЛДНР получает все положенные в РФ пенсии, пособия и льготы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине После того, как жители освобожденных территорий ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей примут решение о вхождении в состав России, они будут получать все предусмотренные в РФ социальные выплаты, пенсии, пособия и льготы. Об этом в беседе с URA.RU рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. «Давайте дождемся итогов референдума. Но если люди на освобожденных территориях примут однозначное решение о вхождении в состав РФ, то, конечно, они будут признаны гражданами России и будут иметь права на все положенные социальные выплаты, пенсии, пособия и так далее. Мы будет относится к этим территориям, как к территориям наше страны и к проживающим на ней гражданам, которые изъявят желание войти в состав РФ, как к своим согражданам», — подчеркнула Светлана Бессараб. При этом депутат Госдумы добавила, что пособия после референдума будут выплачиваться, даже несмотря на сложности в получении документов со стороны Украины. «Это представит определенные трудности, потому что украинская сторона очень неохотно идет на контакт. Например, беженцы, которые в праве оформить пенсию, став гражданами РФ, с большим трудом получают информацию о стаже работы на территории Украины. Страна категорически отказывается предоставлять такие сведения. Но тем не менее все это преодолимо и решаемо. Но все зависит от результатов референдума, от волеизъявления жителей», — добавила Бессараб. Гглава ЛНР Леонид Пасечник подписал закон о проведении референдума по вопросу вхождения указанных регионов в состав Российской Федерации. С 23 по 27 сентября на территории Донецкой и Луганской народных Республик, Запорожской и Херсонской областей пройдут референдумы. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Ее главная цель — защита населения Донбасса. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

После того, как жители освобожденных территорий ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей примут решение о вхождении в состав России, они будут получать все предусмотренные в РФ социальные выплаты, пенсии, пособия и льготы. Об этом в беседе с URA.RU рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. «Давайте дождемся итогов референдума. Но если люди на освобожденных территориях примут однозначное решение о вхождении в состав РФ, то, конечно, они будут признаны гражданами России и будут иметь права на все положенные социальные выплаты, пенсии, пособия и так далее. Мы будет относится к этим территориям, как к территориям наше страны и к проживающим на ней гражданам, которые изъявят желание войти в состав РФ, как к своим согражданам», — подчеркнула Светлана Бессараб. При этом депутат Госдумы добавила, что пособия после референдума будут выплачиваться, даже несмотря на сложности в получении документов со стороны Украины. «Это представит определенные трудности, потому что украинская сторона очень неохотно идет на контакт. Например, беженцы, которые в праве оформить пенсию, став гражданами РФ, с большим трудом получают информацию о стаже работы на территории Украины. Страна категорически отказывается предоставлять такие сведения. Но тем не менее все это преодолимо и решаемо. Но все зависит от результатов референдума, от волеизъявления жителей», — добавила Бессараб. Гглава ЛНР Леонид Пасечник подписал закон о проведении референдума по вопросу вхождения указанных регионов в состав Российской Федерации. С 23 по 27 сентября на территории Донецкой и Луганской народных Республик, Запорожской и Херсонской областей пройдут референдумы. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Ее главная цель — защита населения Донбасса.