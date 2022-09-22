В Челябинске на детской площадке нашли труп человека

23 сентября 2022 в 16:18 Размер текста - 17 +

Тело мужчины нашли прохожие Фото: Анна Майорова © URA.RU В Челябинске на детской площадке обнаружили тело человека. Причина его смерти устанавливается, рассказал источник URA.RU в правоохранительных органах. «Тело нашли вечером во дворе дома на улице Барбюса, 35 на детской площадке. Видимых признаков насильственной смерти нет. Установлено, что умер мужчина 1977 года рождения, ранее судимый за кражи, мошенничество и угрозу убийством», — рассказал источник. Тело направлено на экспертизу, которая установит причину смерти. В пресс-службу СУ СКР по Челябинской области направлен запрос, комментарий будет опубликован после получения.

В Челябинске на детской площадке обнаружили тело человека. Причина его смерти устанавливается, рассказал источник URA.RU в правоохранительных органах. «Тело нашли вечером во дворе дома на улице Барбюса, 35 на детской площадке. Видимых признаков насильственной смерти нет. Установлено, что умер мужчина 1977 года рождения, ранее судимый за кражи, мошенничество и угрозу убийством», — рассказал источник. Тело направлено на экспертизу, которая установит причину смерти. В пресс-службу СУ СКР по Челябинской области направлен запрос, комментарий будет опубликован после получения.