Директору сельской школы из ХМАО пришла повестка о мобилизации

Директору школы деревни Ушья (Кондинский район, ХМАО) Леониду Мещурову пришла повестка из военкомата о мобилизации. Эту информацию URA.RU подтвердил сам Мещуров.
«Да, меня мобилизуют. Я служил в армии, но в боевых действиях участия не принимал», — сообщил Мещуров. От остальных комментариев он отказался. В открытых источниках в интернете указано, что директору школы сейчас 33 года.
Глава поселка Мулымья Евгений Белослудцев, в состав которого деревня Ушья, в разговоре с URA.RU заявил, что вопрос о мобилизации директора школы еще окончательно не решен. «Списки только пришли. Вопрос еще окончательно не решен. Он [Мещуров] поедет на призывной пункт в райцентр Междуреченский. Там все будет понятно», — рассказал Белослудцев.
Указ о частичной мобилизации ранее подписал президент РФ Владимир Путин. В Минобороны отмечали, что она затронет лишь тех, кто находится в запасе. Всего планируется мобилизовать 300 тысяч россиян.
Россия проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины с 24 февраля. По словам президента РФ, она призвана защитить мирное население Донбасса от геноцида со стороны киевского режима и националистических формирований.
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