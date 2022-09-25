Директору сельской школы из ХМАО пришла повестка о мобилизации

26 сентября 2022 в 14:25 Размер текста - 17 +

Директору школы из ХМАО Леониду Мещурову пришла повестка из военкомата Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Директору школы деревни Ушья (Кондинский район, ХМАО) Леониду Мещурову пришла повестка из военкомата о мобилизации. Эту информацию URA.RU подтвердил сам Мещуров. «Да, меня мобилизуют. Я служил в армии, но в боевых действиях участия не принимал», — сообщил Мещуров. От остальных комментариев он отказался. В открытых источниках в интернете указано, что директору школы сейчас 33 года. Глава поселка Мулымья Евгений Белослудцев, в состав которого деревня Ушья, в разговоре с URA.RU заявил, что вопрос о мобилизации директора школы еще окончательно не решен. «Списки только пришли. Вопрос еще окончательно не решен. Он [Мещуров] поедет на призывной пункт в райцентр Междуреченский. Там все будет понятно», — рассказал Белослудцев. Указ о частичной мобилизации ранее подписал президент РФ Владимир Путин. В Минобороны отмечали, что она затронет лишь тех, кто находится в запасе. Всего планируется мобилизовать 300 тысяч россиян. Россия проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины с 24 февраля. По словам президента РФ, она призвана защитить мирное население Донбасса от геноцида со стороны киевского режима и националистических формирований.

Директору школы деревни Ушья (Кондинский район, ХМАО) Леониду Мещурову пришла повестка из военкомата о мобилизации. Эту информацию URA.RU подтвердил сам Мещуров. «Да, меня мобилизуют. Я служил в армии, но в боевых действиях участия не принимал», — сообщил Мещуров. От остальных комментариев он отказался. В открытых источниках в интернете указано, что директору школы сейчас 33 года. Глава поселка Мулымья Евгений Белослудцев, в состав которого деревня Ушья, в разговоре с URA.RU заявил, что вопрос о мобилизации директора школы еще окончательно не решен. «Списки только пришли. Вопрос еще окончательно не решен. Он [Мещуров] поедет на призывной пункт в райцентр Междуреченский. Там все будет понятно», — рассказал Белослудцев. Указ о частичной мобилизации ранее подписал президент РФ Владимир Путин. В Минобороны отмечали, что она затронет лишь тех, кто находится в запасе. Всего планируется мобилизовать 300 тысяч россиян. Россия проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины с 24 февраля. По словам президента РФ, она призвана защитить мирное население Донбасса от геноцида со стороны киевского режима и националистических формирований.