Тюменский избирком поможет беженцам из ЛДНР проголосовать на референдуме

Избирательный участок откроется в тюменском молодежном театральном центре «Космос» 27 сентября Фото: Николай Бастриков © URA.RU

новость из сюжета Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России

Избирательная комиссия Тюменской области поможет беженцам из ЛДНР, Харьковской и Запорожской областей проголосовать на референдуме о вхождении этих территорий в состав России. Об этом URA.RU сообщили в региональном избиркоме.

«Избирательная комиссия Тюменской области окажет содействие избирательным комиссиям этих республик и областей», — рассказали в избиркоме. Региональная структура предоставит для голосования необходимое оборудование и документацию.

Ранее URA.RU писало, что жители Донбасса смогут проголосовать на референдуме в тюменском молодежном театральном центре «Космос» 27 сентября. Участок будет работать с 08:00 до 20:00.

Референдумы по вопросу присоединения к РФ ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей проводятся в регионах страны с 23 по 27 сентября. На всех освобожденных территориях референдумы признали состоявшимися, так как явка превысила 50%.