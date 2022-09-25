25 сентября 2022
24 сентября 2022

Тюменский избирком поможет беженцам из ЛДНР проголосовать на референдуме

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие молодежного театрального центра
Избирательный участок откроется в тюменском молодежном театральном центре «Космос» 27 сентября Фото:
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Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России

Избирательная комиссия Тюменской области поможет беженцам из ЛДНР, Харьковской и Запорожской областей проголосовать на референдуме о вхождении этих территорий в состав России. Об этом URA.RU сообщили в региональном избиркоме.

«Избирательная комиссия Тюменской области окажет содействие избирательным комиссиям этих республик и областей», — рассказали в избиркоме. Региональная структура предоставит для голосования необходимое оборудование и документацию.

Ранее URA.RU писало, что жители Донбасса смогут проголосовать на референдуме в тюменском молодежном театральном центре «Космос» 27 сентября. Участок будет работать с 08:00 до 20:00.

Референдумы по вопросу присоединения к РФ ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей проводятся в регионах страны с 23 по 27 сентября. На всех освобожденных территориях референдумы признали состоявшимися, так как явка превысила 50%.

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Избирательная комиссия Тюменской области поможет беженцам из ЛДНР, Харьковской и Запорожской областей проголосовать на референдуме о вхождении этих территорий в состав России. Об этом URA.RU сообщили в региональном избиркоме. «Избирательная комиссия Тюменской области окажет содействие избирательным комиссиям этих республик и областей», — рассказали в избиркоме. Региональная структура предоставит для голосования необходимое оборудование и документацию. Ранее URA.RU писало, что жители Донбасса смогут проголосовать на референдуме в тюменском молодежном театральном центре «Космос» 27 сентября. Участок будет работать с 08:00 до 20:00. Референдумы по вопросу присоединения к РФ ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей проводятся в регионах страны с 23 по 27 сентября. На всех освобожденных территориях референдумы признали состоявшимися, так как явка превысила 50%.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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