Армейские друзья из Тюмени сдали путевки в Турцию, чтобы вместе попасть под мобилизацию

Бывшие сослуживцы из Тюмени вместо отдыха в Турции хотят вместе попасть под мобилизацию

27 сентября 2022 в 19:09 Размер текста - 17 +

В Тюмени бывшие сослуживцы хотят вместе попасть под мобилизацию Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Двое бывших сослуживцев из Тюмени сдали путевки в Турцию на следующий день после того, как президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации. Об этом URA.RU на условиях анонимности рассказал один из тюменцев. Мужчины отказались ехать на отдых за границу из-за того, что хотят вовремя явиться в военкомат по повесткам. «Мы с другом давно думали над тем, чтобы принять участие в спецоперации, но договорились, что поедем на СВО, если объявят мобилизацию. Когда президент объявил о частичной мобилизации, решили отказаться от отдыха в Турции. Начали ждать повестки. Будем Родину защищать. „Срочку“ тоже служили вместе, поэтому со слаживанием уже будет меньше проблем », — пояснил тюменец в беседе с URA.RU. Частичная мобилизация была объявлена в России 21 сентября. Во время экстренного обращения по этому поводу президент РФ Владимир Путин отметил, что в первую очередь под нее попадут бывшие военнослужащие с реальным боевым опытом, а также россияне с определенными военно-учетными специальностями. Ранее URA.RU писало о том, что тюменский солдат, потерявший руку во время боевых действий, решил не оставлять службу в Вооруженных силах РФ. Он хочет получить должность в одном из военкоматов Тюменской области.

Двое бывших сослуживцев из Тюмени сдали путевки в Турцию на следующий день после того, как президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации. Об этом URA.RU на условиях анонимности рассказал один из тюменцев. Мужчины отказались ехать на отдых за границу из-за того, что хотят вовремя явиться в военкомат по повесткам. «Мы с другом давно думали над тем, чтобы принять участие в спецоперации, но договорились, что поедем на СВО, если объявят мобилизацию. Когда президент объявил о частичной мобилизации, решили отказаться от отдыха в Турции. Начали ждать повестки. Будем Родину защищать. „Срочку“ тоже служили вместе, поэтому со слаживанием уже будет меньше проблем », — пояснил тюменец в беседе с URA.RU. Частичная мобилизация была объявлена в России 21 сентября. Во время экстренного обращения по этому поводу президент РФ Владимир Путин отметил, что в первую очередь под нее попадут бывшие военнослужащие с реальным боевым опытом, а также россияне с определенными военно-учетными специальностями. Ранее URA.RU писало о том, что тюменский солдат, потерявший руку во время боевых действий, решил не оставлять службу в Вооруженных силах РФ. Он хочет получить должность в одном из военкоматов Тюменской области.