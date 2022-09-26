26 сентября 2022

Армейские друзья из Тюмени сдали путевки в Турцию, чтобы вместе попасть под мобилизацию

Бывшие сослуживцы из Тюмени вместо отдыха в Турции хотят вместе попасть под мобилизацию
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мобилизация. Магнитогорск, рюкзак, мобилизация
В Тюмени бывшие сослуживцы хотят вместе попасть под мобилизацию Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

Двое бывших сослуживцев из Тюмени сдали путевки в Турцию на следующий день после того, как президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации. Об этом URA.RU на условиях анонимности рассказал один из тюменцев. Мужчины отказались ехать на отдых за границу из-за того, что хотят вовремя явиться в военкомат по повесткам.

«Мы с другом давно думали над тем, чтобы принять участие в спецоперации, но договорились, что поедем на СВО, если объявят мобилизацию. Когда президент объявил о частичной мобилизации, решили отказаться от отдыха в Турции. Начали ждать повестки. Будем Родину защищать. „Срочку“ тоже служили вместе, поэтому со слаживанием уже будет меньше проблем », — пояснил тюменец в беседе с URA.RU.

Частичная мобилизация была объявлена в России 21 сентября. Во время экстренного обращения по этому поводу президент РФ Владимир Путин отметил, что в первую очередь под нее попадут бывшие военнослужащие с реальным боевым опытом, а также россияне с определенными военно-учетными специальностями.

Ранее URA.RU писало о том, что тюменский солдат, потерявший руку во время боевых действий, решил не оставлять службу в Вооруженных силах РФ. Он хочет получить должность в одном из военкоматов Тюменской области.

Тысячи тюменцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Темы Тюмени»

Двое бывших сослуживцев из Тюмени сдали путевки в Турцию на следующий день после того, как президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации. Об этом URA.RU на условиях анонимности рассказал один из тюменцев. Мужчины отказались ехать на отдых за границу из-за того, что хотят вовремя явиться в военкомат по повесткам. «Мы с другом давно думали над тем, чтобы принять участие в спецоперации, но договорились, что поедем на СВО, если объявят мобилизацию. Когда президент объявил о частичной мобилизации, решили отказаться от отдыха в Турции. Начали ждать повестки. Будем Родину защищать. „Срочку“ тоже служили вместе, поэтому со слаживанием уже будет меньше проблем », — пояснил тюменец в беседе с URA.RU. Частичная мобилизация была объявлена в России 21 сентября. Во время экстренного обращения по этому поводу президент РФ Владимир Путин отметил, что в первую очередь под нее попадут бывшие военнослужащие с реальным боевым опытом, а также россияне с определенными военно-учетными специальностями. Ранее URA.RU писало о том, что тюменский солдат, потерявший руку во время боевых действий, решил не оставлять службу в Вооруженных силах РФ. Он хочет получить должность в одном из военкоматов Тюменской области.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...