В военкомате ХМАО пообещали не изымать транспорт у граждан

Военкомат ХМАО: при частичной мобилизации изъятие автотранспорта не требуется

29 сентября 2022 в 10:14 Размер текста - 17 +

При частичной мобилизации изымать автотранспорт не будут Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России В военкомате Ханты-Мансийского автономного округа сообщили, что при частичной мобилизации автотранспорт у предприятий и граждан изымать не будут. Об этом сказал начальник отдела по работе с гражданами военного комиссариата ХМАО Алексей Голиков. «Есть типовая форма приказа на случай общей мобилизации. Но применительно к частичной мобилизации техника вызываться не будет. Она по нарядам предоставляется. Нарядов мы никому не направляли по технике. На стадии частичной мобилизации техника привлекаться не будет. Наряды направлять в организации по спецтехнике во время частичной мобилизации не планируется», — сказал Голиков.



Вопросы по привлечению техники военкоматами у жителей стали появляться после того, как был опубликован приказ военного комиссара ХМАО о частичной мобилизации. В нем есть пункт о том, что «предприятиям независимо от формы собственности необходимо доставить автомобильную, строительную технику в сроки и пункты военного комиссариата». Как пояснили в окружном военкомате, это типовая форма приказа и сейчас этот пункт применяться не будет.



Ранее URA.RU сообщало, что в Югре частичная мобилизация будет продолжаться около месяца до полной комплектации наряда, назначенного региону. В военкомате мобилизованным югорчанам посоветовали научиться обращению с разными видами оружия и справляться со страхами в экстремальной ситуации. Президент России Владимир Путин 21 сентября объявил в Российской Федерации частичную мобилизацию. По словам министра обороны Сергея Шойгу, призыв коснется тех, кто находится в запасе: в первую очередь, это служившие в армии, с учетом воинских специальностей и боевого опыта. Студентов и срочников, отметил Шойгу, частичная мобилизация не затронет. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В военкомате Ханты-Мансийского автономного округа сообщили, что при частичной мобилизации автотранспорт у предприятий и граждан изымать не будут. Об этом сказал начальник отдела по работе с гражданами военного комиссариата ХМАО Алексей Голиков. «Есть типовая форма приказа на случай общей мобилизации. Но применительно к частичной мобилизации техника вызываться не будет. Она по нарядам предоставляется. Нарядов мы никому не направляли по технике. На стадии частичной мобилизации техника привлекаться не будет. Наряды направлять в организации по спецтехнике во время частичной мобилизации не планируется», — сказал Голиков. Вопросы по привлечению техники военкоматами у жителей стали появляться после того, как был опубликован приказ военного комиссара ХМАО о частичной мобилизации. В нем есть пункт о том, что «предприятиям независимо от формы собственности необходимо доставить автомобильную, строительную технику в сроки и пункты военного комиссариата». Как пояснили в окружном военкомате, это типовая форма приказа и сейчас этот пункт применяться не будет. Ранее URA.RU сообщало, что в Югре частичная мобилизация будет продолжаться около месяца до полной комплектации наряда, назначенного региону. В военкомате мобилизованным югорчанам посоветовали научиться обращению с разными видами оружия и справляться со страхами в экстремальной ситуации. Президент России Владимир Путин 21 сентября объявил в Российской Федерации частичную мобилизацию. По словам министра обороны Сергея Шойгу, призыв коснется тех, кто находится в запасе: в первую очередь, это служившие в армии, с учетом воинских специальностей и боевого опыта. Студентов и срочников, отметил Шойгу, частичная мобилизация не затронет.