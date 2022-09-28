В ЦИК нашли юридические обоснования для присоединения ЛДНР, Запорожья и Херсонщины

29 сентября 2022 в 07:59 Размер текста - 17 +

Игорь Борисов опубликовал статью о законности референдумов на освобожденных территориях Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России Вхождение Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей в состав России отвечает праву этих территорий на правозащитную сецессию (выход из состава государства по гуманитарным причинам). Научную статью об этом, подготовленную в соавторстве с доктором юридических наук Ильей Чистобородовым, опубликовал член Центризбиркома Игорь Борисов в журнале «Гражданин. Выборы. Власть». По мнению авторов, правовой базой для вхождения освобожденных территорий в состав РФ может послужить апелляция к праву народов на самоопределение. Оно закреплено во многих международных документах, включая Устав ООН и Декларацию о принципах международного права 1970 года. При этом международное право допускает нарушение «при определенных условиях» принципа территориальной целостности государств, так как единство и неотчуждаемость территории не являются абсолютными и безусловными ценностями. Авторы отмечают, что право на самоопределение становится более значимым для жителей страны, например, когда ее национально-этнические группы подвергаются открытой дискриминации со стороны государства. Право на правозащитную сецессию, на которое ссылаются авторы, предполагает отделение территории для защиты населения от нарушения его прав. Авторы уточняют, что эта форма самоопределения — это «последнее средство», которое применяется только в исключительных случаях. Помощь сторонних государств в этом процессе авторы называют допустимой. 27 сентября в Херсонской области, в Запорожье и Донбассе завершились референдумы по вопросу вхождения в состав России. По итогам обработки результатов, абсолютное большинство голосовавших выступили за присоединение к РФ. Легитимность референдума подтвердили наблюдатели из различных стран. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Вхождение Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей в состав России отвечает праву этих территорий на правозащитную сецессию (выход из состава государства по гуманитарным причинам). Научную статью об этом, подготовленную в соавторстве с доктором юридических наук Ильей Чистобородовым, опубликовал член Центризбиркома Игорь Борисов в журнале «Гражданин. Выборы. Власть». По мнению авторов, правовой базой для вхождения освобожденных территорий в состав РФ может послужить апелляция к праву народов на самоопределение. Оно закреплено во многих международных документах, включая Устав ООН и Декларацию о принципах международного права 1970 года. При этом международное право допускает нарушение «при определенных условиях» принципа территориальной целостности государств, так как единство и неотчуждаемость территории не являются абсолютными и безусловными ценностями. Авторы отмечают, что право на самоопределение становится более значимым для жителей страны, например, когда ее национально-этнические группы подвергаются открытой дискриминации со стороны государства. Право на правозащитную сецессию, на которое ссылаются авторы, предполагает отделение территории для защиты населения от нарушения его прав. Авторы уточняют, что эта форма самоопределения — это «последнее средство», которое применяется только в исключительных случаях. Помощь сторонних государств в этом процессе авторы называют допустимой. 27 сентября в Херсонской области, в Запорожье и Донбассе завершились референдумы по вопросу вхождения в состав России. По итогам обработки результатов, абсолютное большинство голосовавших выступили за присоединение к РФ. Легитимность референдума подтвердили наблюдатели из различных стран.