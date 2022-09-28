В пермской медсанчасти установили дефицитное оборудование

В Перми после пандемии COVID в МСЧ №1 установили кислородные станции

Новые станции обеспечат кислородом всю больницу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Станции для производства медицинского кислорода установили в пермской медсанчасти №1. Теперь дефицита, который возникал в период пандемии коронавируса, не будет, уверен главный врач учреждения Денис Михайленко.

«Кислород жизненно необходим пациентам с прогрессирующей дыхательной недостаточностью, т. е. практически всем госпитализированным с диагнозом COVID-19. Современные мощные станции общим объемом в 16 тонн позволят нам обеспечить централизованную подачу ко всем 450 койкам больницы и всегда иметь дополнительный резерв», — цитирует медика сайт правительства и губернатора Пермского края.

На установку станций власти выделили из бюджета Прикамья 56 млн рублей. Ранее URA.RU сообщало о неоднократных жалобах на нехватку кислорода в период высокой заболеваемостью COVID-19. Министр здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень рассказывала, как однажды осенью 2021 года силы всего города были направлены на обеспечение кислородом горбольницы №6 в Орджоникидзевском районе Перми. По ее словам, на пике второй волны пандемии потребность в кислороде составляла 40 тонн в сутки. Это в четыре раза больше, чем обычно потребляются больницы, и в восемь раз больше, чем производилось в Пермском крае.