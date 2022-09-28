28 сентября 2022

В пермской медсанчасти установили дефицитное оборудование

В Перми после пандемии COVID в МСЧ №1 установили кислородные станции
© Служба новостей «URA.RU»
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Ковидный госпиталь и родильный дом Областной больницы №2. Челябинск, эпидемия, врач, больница, медик, коронавирус, сиз, ковид, красная зона, пандемия, кислород для дыхания, кислородное оборудование, ковидный госпиталь, средства индивидуальной защиты
Новые станции обеспечат кислородом всю больницу Фото:

Станции для производства медицинского кислорода установили в пермской медсанчасти №1. Теперь дефицита, который возникал в период пандемии коронавируса, не будет, уверен главный врач учреждения Денис Михайленко.

«Кислород жизненно необходим пациентам с прогрессирующей дыхательной недостаточностью, т. е. практически всем госпитализированным с диагнозом COVID-19. Современные мощные станции общим объемом в 16 тонн позволят нам обеспечить централизованную подачу ко всем 450 койкам больницы и всегда иметь дополнительный резерв», — цитирует медика сайт правительства и губернатора Пермского края.

На установку станций власти выделили из бюджета Прикамья 56 млн рублей. Ранее URA.RU сообщало о неоднократных жалобах на нехватку кислорода в период высокой заболеваемостью COVID-19. Министр здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень рассказывала, как однажды осенью 2021 года силы всего города были направлены на обеспечение кислородом горбольницы №6 в Орджоникидзевском районе Перми. По ее словам, на пике второй волны пандемии потребность в кислороде составляла 40 тонн в сутки. Это в четыре раза больше, чем обычно потребляются больницы, и в восемь раз больше, чем производилось в Пермском крае.

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Станции для производства медицинского кислорода установили в пермской медсанчасти №1. Теперь дефицита, который возникал в период пандемии коронавируса, не будет, уверен главный врач учреждения Денис Михайленко. «Кислород жизненно необходим пациентам с прогрессирующей дыхательной недостаточностью, т. е. практически всем госпитализированным с диагнозом COVID-19. Современные мощные станции общим объемом в 16 тонн позволят нам обеспечить централизованную подачу ко всем 450 койкам больницы и всегда иметь дополнительный резерв», — цитирует медика сайт правительства и губернатора Пермского края. На установку станций власти выделили из бюджета Прикамья 56 млн рублей. Ранее URA.RU сообщало о неоднократных жалобах на нехватку кислорода в период высокой заболеваемостью COVID-19. Министр здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень рассказывала, как однажды осенью 2021 года силы всего города были направлены на обеспечение кислородом горбольницы №6 в Орджоникидзевском районе Перми. По ее словам, на пике второй волны пандемии потребность в кислороде составляла 40 тонн в сутки. Это в четыре раза больше, чем обычно потребляются больницы, и в восемь раз больше, чем производилось в Пермском крае.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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