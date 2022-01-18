Глава Минздрава Перми назвала самую тяжелую ночь пандемии

По подсчетам властей, на пике «Омикрона» региону понадобиться 43 тонны кислорода в сутки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Министр здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень рассказала депутатам заксобрания, что одной из самых страшных ночей в пандемию стала та, когда силы всего города были направлены на обеспечением кислородом горбольницы №6 в Орджоникидзевском районе Перми. Об этом она сообщила на заседании комитета по бюджету 19 января, передает корреспондент URA.RU.

«У нас была одна тяжелая ночь [осенью 2021 года], когда реально мы всем городом свозили кислород в больницу 6 Орджоникидзевского района. Больше ни одной такой ситуации не было. И более того, не было ситуации даже в ту ночь, когда кислород не был доставлен до пациентов. И слава богу за это, потому что это, конечно, была очень тяжелая история. И кто в этом участвовал, он меня поймет», — поделилась Крутень.

По ее словам, на пике второй волны пандемии потребность в кислороде составляла 40 тонн в сутки. Это в четыре раза больше, чем обычно потребляются больницы «при нормальной жизни», и в восемь раз больше, чем производится в Пермском крае (5 тонн). Тогда, отметила Крутень, учреждениям здравоохранения сильно помог ПАО «Метафракс». Но все равно необходимо было раздобыть 30 тонн кислорода.

Краевые власти посчитали, что на пике эпидемии «Омикрона» больницам потребуется 43 тонны кислорода. По ее словам, все контракты на поставки уже заключены. В крайнем случае минздрав намерен выйти на «Протон-ПМ», от сотрудничества с которым пока сдерживает высокая цена, которую диктует предприятие. Сейчас пермские учреждения здравоохранения, по ее словам, потребляют 16 тонн кислорода в сутки.

URA.RU рассказывало, что на фоне увеличения числа заболевших коронавирусом родственники пациентов осенью начали жаловаться на перебои с поставками кислорода. В минздраве утверждали, что регион полностью обеспечен медицинским кислородом. В решении этой проблемы помогала армия.

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