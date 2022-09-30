Кулеба раскрыл, к чему приведет вступление Украины в НАТО

Кулеба: принятие Украины в НАТО «обнулит» ошибки Запада

01 октября 2022 в 01:44 Размер текста - 17 +

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что принятие Украины в НАТО «обнулит» ошибки Запада, допущенные с 2008 года Фото: Василий Заболотных © URA.RU Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что принятие Украины в НАТО «обнулит» ошибки Запада, которые были допущены ранее. По его словам, страна фактически является неотъемлемой составляющей «евроатлантической безопасности». Об этом он написал на соей странице в Facebook (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в РФ). «Сегодня Украина подала заявку на членство в НАТО, получение которого в этих новых условиях не требует предоставления ПДЧ [План действий по членству] и позволяет нашим партнерам „обнулить“ и не повторять ошибки, допущенные с 2008 года», — написал Кулеба. По его словам, Украина уже является неотъемлемой составляющей «евроатлантической безопасности». Ранее стало известно о том, что Украина подаст заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке, об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский. По словам Зеленского, это решение является «определяющим шагом».

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что принятие Украины в НАТО «обнулит» ошибки Запада, которые были допущены ранее. По его словам, страна фактически является неотъемлемой составляющей «евроатлантической безопасности». Об этом он написал на соей странице в Facebook (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в РФ). «Сегодня Украина подала заявку на членство в НАТО, получение которого в этих новых условиях не требует предоставления ПДЧ [План действий по членству] и позволяет нашим партнерам „обнулить“ и не повторять ошибки, допущенные с 2008 года», — написал Кулеба. По его словам, Украина уже является неотъемлемой составляющей «евроатлантической безопасности». Ранее стало известно о том, что Украина подаст заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке, об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский. По словам Зеленского, это решение является «определяющим шагом».