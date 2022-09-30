30 сентября 2022

Кулеба раскрыл, к чему приведет вступление Украины в НАТО

Кулеба: принятие Украины в НАТО «обнулит» ошибки Запада
© Служба новостей «URA.RU»
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Фото. Пермь., флаг украины
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что принятие Украины в НАТО «обнулит» ошибки Запада, допущенные с 2008 года Фото:

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что принятие Украины в НАТО «обнулит» ошибки Запада, которые были допущены ранее. По его словам, страна фактически является неотъемлемой составляющей «евроатлантической безопасности». Об этом он написал на соей странице в Facebook (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в РФ).

«Сегодня Украина подала заявку на членство в НАТО, получение которого в этих новых условиях не требует предоставления ПДЧ [План действий по членству] и позволяет нашим партнерам „обнулить“ и не повторять ошибки, допущенные с 2008 года», — написал Кулеба. По его словам, Украина уже является неотъемлемой составляющей «евроатлантической безопасности».

Ранее стало известно о том, что Украина подаст заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке, об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский. По словам Зеленского, это решение является «определяющим шагом».

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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что принятие Украины в НАТО «обнулит» ошибки Запада, которые были допущены ранее. По его словам, страна фактически является неотъемлемой составляющей «евроатлантической безопасности». Об этом он написал на соей странице в Facebook (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в РФ). «Сегодня Украина подала заявку на членство в НАТО, получение которого в этих новых условиях не требует предоставления ПДЧ [План действий по членству] и позволяет нашим партнерам „обнулить“ и не повторять ошибки, допущенные с 2008 года», — написал Кулеба. По его словам, Украина уже является неотъемлемой составляющей «евроатлантической безопасности». Ранее стало известно о том, что Украина подаст заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке, об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский. По словам Зеленского, это решение является «определяющим шагом».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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