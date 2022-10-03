В президентском вузе в Екатеринбурге назначен новый глава

Новым руководителем Уральского института управления (УИУ) — филиала РАНХиГС при президенте РФ в Екатеринбурге назначен бывший глава департамента молодежной политики Свердловской области Олег Гущин. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе вуза.
«4 октября ректор Президентской академии Владимир Мау представил нового руководителя коллективу филиала», — сообщили в пресс-службе. Олег Гущин сменил на этой должности бывшего директора — Руслана Долженко.
Ранее URA.RU предсказывало назначение Гущина. Московское руководство академии утвердило его кандидатуру в середине сентября. Гущина вызывали в Москву, чтобы лично сообщить о назначении.
Новый руководитель имеет преподавательский опыт, а также работал в сферах науки, административной и государственной работы. Ректор Мау выразил уверенность, что Гущин будет эффективен на своей должности и выполнит стоящие перед вузом задачи.
Гущин окончил Уральскую академию государственной службы в 1998 году, а затем прошел магистратуру в УрФУ. Он получил образование в области юриспруденции и социальной работы.
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