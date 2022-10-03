03 октября 2022

В президентском вузе в Екатеринбурге назначен новый глава

Чиновник Олег Гущин назначен директором филиала РАНХиГС в Екатеринбурге
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сургут, чиновник, портфель, рука чиновника
Олег Гущин стал директором филиала с 4 октября Фото:

Новым руководителем Уральского института управления (УИУ) — филиала РАНХиГС при президенте РФ в Екатеринбурге назначен бывший глава департамента молодежной политики Свердловской области Олег Гущин. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе вуза.

«4 октября ректор Президентской академии Владимир Мау представил нового руководителя коллективу филиала», — сообщили в пресс-службе. Олег Гущин сменил на этой должности бывшего директора — Руслана Долженко.

Ранее URA.RU предсказывало назначение Гущина. Московское руководство академии утвердило его кандидатуру в середине сентября. Гущина вызывали в Москву, чтобы лично сообщить о назначении.

Новый руководитель имеет преподавательский опыт, а также работал в сферах науки, административной и государственной работы. Ректор Мау выразил уверенность, что Гущин будет эффективен на своей должности и выполнит стоящие перед вузом задачи.

Гущин окончил Уральскую академию государственной службы в 1998 году, а затем прошел магистратуру в УрФУ. Он получил образование в области юриспруденции и социальной работы.

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Новым руководителем Уральского института управления (УИУ) — филиала РАНХиГС при президенте РФ в Екатеринбурге назначен бывший глава департамента молодежной политики Свердловской области Олег Гущин. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе вуза. «4 октября ректор Президентской академии Владимир Мау представил нового руководителя коллективу филиала», — сообщили в пресс-службе. Олег Гущин сменил на этой должности бывшего директора — Руслана Долженко. Ранее URA.RU предсказывало назначение Гущина. Московское руководство академии утвердило его кандидатуру в середине сентября. Гущина вызывали в Москву, чтобы лично сообщить о назначении. Новый руководитель имеет преподавательский опыт, а также работал в сферах науки, административной и государственной работы. Ректор Мау выразил уверенность, что Гущин будет эффективен на своей должности и выполнит стоящие перед вузом задачи. Гущин окончил Уральскую академию государственной службы в 1998 году, а затем прошел магистратуру в УрФУ. Он получил образование в области юриспруденции и социальной работы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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