Источник: Москва утвердила нового главу президентского вуза в Екатеринбурге

Филиал РАНХиГС в Екатеринбурге возглавит экс-чиновник регионального правительства Гущин

Руслан Долженко, по неофициальным данным, покинет УИУ в начале октября Фото: Анна Майорова © URA.RU

Новым руководителем Уральского института управления (УИУ) — филиала РАНХиГС при президенте РФ в Екатеринбурге — станет экс-глава свердловского департамента молодежной политики Олег Гущин. По данным URA.RU, пока еще действующий директор Руслан Долженко уйдет в отставку в начале октября. Перестановку утвердило московское руководство академии.

Смена главы УИУ обсуждается на протяжении нескольких месяцев. По неофициальной информации, поиски нового руководителя еще в конце 2021 года инициировал лично ректор РАНХиГС Владимир Мау, которого не устраивала работа Долженко. Найти сменщика удалось лишь спустя год — выбор пал на Гущина. Как сообщил URA.RU источник, знакомый с ситуацией в вузе, 20 сентября Долженко вызвали в Москву, чтобы объявить об отставке.

«Он посетил ученый совет при Мау, представил доклад о проделанной работе. По итогам выступления работу Долженко в УИУ большинство [членов совета] признали неэффективной. На следующий день в РАНХиГС он написал заявление [на увольнение] по собственному желанию. Отработает две недели, до 4 октября», — поделился собеседник агентства.

5 октября, по данным инсайдера, в должность вступит Гущин. Долженко при этом сможет остаться в структуре вуза: «Мау позволил ему до декабря остаться в УИУ на должности советника директора». Впрочем, не исключено, что пока еще действующий руководитель покинет институт гораздо раньше — по инициативе Гущина. Тот, по неофициальным сведениям, якобы дал понять Долженко, чтобы он оперативно искал новое место работы.

Сам Долженко в разговоре с URA.RU не стал опровергать эту информацию, предложив подождать: «Скоро все узнаете». Связаться с Гущиным корреспонденту не удалось, экс-чиновник не ответил на звонок.

Гущин — выпускник РАНХиГС, кандидат социологических наук, доцент УрФУ. В свердловском правительстве он руководил областным департаментом молодежной политики. В 2019 году Гущина уже рассматривали на пост директора УИУ, но тогда окончательный выбор пал на Долженко.