Грузовик выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом
На трассе Пермь-Соликамск столкнулись грузовик с прицепом и пассажирский автобус. Фото с места аварии опубликовано в группе «ЧП и ДТП Пермь» в соцсети «ВКонтакте».
«Автобус Пермь-Соликамск — авария. Пишут, что водитель в рубашке родился», — пишет автор поста.
Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю, по предварительной информации, грузовик с прицепом ехал на четвертом километре трассы недалеко от Соликамска. Выехав на встречную полосу, фура столкнулась с пассажирским автобусом. Пострадавших нет. Все обстоятельства произошедшего выясняются, расследование продолжается.
Авария произошла недалеко от Соликамска
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