На пермской трассе столкнулись грузовик и пассажирский автобус. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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ДТП на трассе Сургут-Нижневартовск, дтп, авария, дпс
Грузовик выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом Фото:

На трассе Пермь-Соликамск столкнулись грузовик с прицепом и пассажирский автобус. Фото с места аварии опубликовано в группе «ЧП и ДТП Пермь» в соцсети «ВКонтакте».

«Автобус Пермь-Соликамск — авария. Пишут, что водитель в рубашке родился», — пишет автор поста.

Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю, по предварительной информации, грузовик с прицепом ехал на четвертом километре трассы недалеко от Соликамска. Выехав на встречную полосу, фура столкнулась с пассажирским автобусом. Пострадавших нет. Все обстоятельства произошедшего выясняются, расследование продолжается.

Авария произошла недалеко от Соликамска

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На трассе Пермь-Соликамск столкнулись грузовик с прицепом и пассажирский автобус. Фото с места аварии опубликовано в группе «ЧП и ДТП Пермь» в соцсети «ВКонтакте». «Автобус Пермь-Соликамск — авария. Пишут, что водитель в рубашке родился», — пишет автор поста. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю, по предварительной информации, грузовик с прицепом ехал на четвертом километре трассы недалеко от Соликамска. Выехав на встречную полосу, фура столкнулась с пассажирским автобусом. Пострадавших нет. Все обстоятельства произошедшего выясняются, расследование продолжается.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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