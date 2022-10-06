На пермской трассе столкнулись грузовик и пассажирский автобус. Фото

06 октября 2022 в 20:13 Размер текста - 17 +

Грузовик выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом Фото: Александр Кулаковский © URA.RU На трассе Пермь-Соликамск столкнулись грузовик с прицепом и пассажирский автобус. Фото с места аварии опубликовано в группе «ЧП и ДТП Пермь» в соцсети «ВКонтакте». «Автобус Пермь-Соликамск — авария. Пишут, что водитель в рубашке родился», — пишет автор поста. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю, по предварительной информации, грузовик с прицепом ехал на четвертом километре трассы недалеко от Соликамска. Выехав на встречную полосу, фура столкнулась с пассажирским автобусом. Пострадавших нет. Все обстоятельства произошедшего выясняются, расследование продолжается. Авария произошла недалеко от Соликамска «ЧП и ДТП чрезвычайные происшествия Пермь» в vk.com

На трассе Пермь-Соликамск столкнулись грузовик с прицепом и пассажирский автобус. Фото с места аварии опубликовано в группе «ЧП и ДТП Пермь» в соцсети «ВКонтакте». «Автобус Пермь-Соликамск — авария. Пишут, что водитель в рубашке родился», — пишет автор поста. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю, по предварительной информации, грузовик с прицепом ехал на четвертом километре трассы недалеко от Соликамска. Выехав на встречную полосу, фура столкнулась с пассажирским автобусом. Пострадавших нет. Все обстоятельства произошедшего выясняются, расследование продолжается.