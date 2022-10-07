В МИДе раскритиковали резолюцию СПЧ ООН по правам человека в России

08 октября 2022 в 00:00 Размер текста - 17 +

В МИДе заявили, что положения резолюции не соответствуют реальности в РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россия отвергает принятую Советом ООН по правам человека (СПЧ ООН) резолюцию, будет игнорировать учрежденный спецмеханизм СПЧ и отказывается от сотрудничества с ним. Об этом заявили в МИД РФ. «Россия, решительно отвергая принятую сегодня резолюцию и содержащиеся в ней лживые обвинения, будет игнорировать учрежденный спецмеханизм СПЧ и отказывается от сотрудничества с ним», — сказано в комментарии на официальном сайте МИД РФ. Так в ведомстве отреагировали на проект резолюции «Ситуация в области прав человека в Российской Федерации», одобренный Советом ООН в пятницу. В резолюции говорится о «преследовании» в России представителей гражданского общества, «активистов и правозащитников», секс-меньшинств. Перечисленные в проекте «озабоченности» не отражают реальное положение дел, убеждены в ведомстве. Страны Европы и другие государства начали вводить санкции против РФ из-за спецоперации на Украине. Целью ограничений является отмена России, заявлял президент РФ Владимир Путин. Генассамблея ООН приостановила участие России в СПЧ. Резолюцию об исключении РФ поддержали 93 государства. В Кремле объяснили это «принуждением к русофобии». РФ досрочно прекратила свою работу в СПЧ ООН в начале апреля.

Россия отвергает принятую Советом ООН по правам человека (СПЧ ООН) резолюцию, будет игнорировать учрежденный спецмеханизм СПЧ и отказывается от сотрудничества с ним. Об этом заявили в МИД РФ. «Россия, решительно отвергая принятую сегодня резолюцию и содержащиеся в ней лживые обвинения, будет игнорировать учрежденный спецмеханизм СПЧ и отказывается от сотрудничества с ним», — сказано в комментарии на официальном сайте МИД РФ. Так в ведомстве отреагировали на проект резолюции «Ситуация в области прав человека в Российской Федерации», одобренный Советом ООН в пятницу. В резолюции говорится о «преследовании» в России представителей гражданского общества, «активистов и правозащитников», секс-меньшинств. Перечисленные в проекте «озабоченности» не отражают реальное положение дел, убеждены в ведомстве. Страны Европы и другие государства начали вводить санкции против РФ из-за спецоперации на Украине. Целью ограничений является отмена России, заявлял президент РФ Владимир Путин. Генассамблея ООН приостановила участие России в СПЧ. Резолюцию об исключении РФ поддержали 93 государства. В Кремле объяснили это «принуждением к русофобии». РФ досрочно прекратила свою работу в СПЧ ООН в начале апреля.