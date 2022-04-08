Кремль назвал исключение РФ из СПЧ ООН «принуждением к русофобии»

08 апреля 2022 в 15:49 Размер текста - 17 +

Это не вопрос того, чтобы понять и простить, заявил Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Выход России из Совета по правам человека Организации объединенных наций, за который проголосовали 93 страны, стал возможным из-за давления на последние и общей русофобии. Так это событие прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Это не вопрос того, чтобы понять и простить. Это вопрос понимания той непростой обстановки и беспрецедентного давления, принуждения к русофобии. Все это испытывают на себе все страны, которые пытаются занимать хоть сколь-нибудь сбалансированную позицию, мы это понимаем. Это решение никакой добавочной стоимости этому Совету не дает. Он теряет в этой ситуации», — отметил Песков. Страны Европы и другие государства начали вводить санкции против РФ из-за спецоперации на Украине, которая началась 24 февраля. Целью ограничений является отмена России, заявлял президент РФ Владимир Путин. Генассамблея ООН приостановила участие России в СПЧ. Резолюцию об исключении РФ поддержали 93 государства. Затем РФ досрочно прекратила свою работу в СПЧ ООН. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Выход России из Совета по правам человека Организации объединенных наций, за который проголосовали 93 страны, стал возможным из-за давления на последние и общей русофобии. Так это событие прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Это не вопрос того, чтобы понять и простить. Это вопрос понимания той непростой обстановки и беспрецедентного давления, принуждения к русофобии. Все это испытывают на себе все страны, которые пытаются занимать хоть сколь-нибудь сбалансированную позицию, мы это понимаем. Это решение никакой добавочной стоимости этому Совету не дает. Он теряет в этой ситуации», — отметил Песков. Страны Европы и другие государства начали вводить санкции против РФ из-за спецоперации на Украине, которая началась 24 февраля. Целью ограничений является отмена России, заявлял президент РФ Владимир Путин. Генассамблея ООН приостановила участие России в СПЧ. Резолюцию об исключении РФ поддержали 93 государства. Затем РФ досрочно прекратила свою работу в СПЧ ООН.