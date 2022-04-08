Кремль назвал исключение РФ из СПЧ ООН «принуждением к русофобии»

Выход России из Совета по правам человека Организации объединенных наций, за который проголосовали 93 страны, стал возможным из-за давления на последние и общей русофобии. Так это событие прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Это не вопрос того, чтобы понять и простить. Это вопрос понимания той непростой обстановки и беспрецедентного давления, принуждения к русофобии. Все это испытывают на себе все страны, которые пытаются занимать хоть сколь-нибудь сбалансированную позицию, мы это понимаем. Это решение никакой добавочной стоимости этому Совету не дает. Он теряет в этой ситуации», — отметил Песков.
Выход России из Совета по правам человека Организации объединенных наций, за который проголосовали 93 страны, стал возможным из-за давления на последние и общей русофобии. Так это событие прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Это не вопрос того, чтобы понять и простить. Это вопрос понимания той непростой обстановки и беспрецедентного давления, принуждения к русофобии. Все это испытывают на себе все страны, которые пытаются занимать хоть сколь-нибудь сбалансированную позицию, мы это понимаем. Это решение никакой добавочной стоимости этому Совету не дает. Он теряет в этой ситуации», — отметил Песков. Страны Европы и другие государства начали вводить санкции против РФ из-за спецоперации на Украине, которая началась 24 февраля. Целью ограничений является отмена России, заявлял президент РФ Владимир Путин. Генассамблея ООН приостановила участие России в СПЧ. Резолюцию об исключении РФ поддержали 93 государства. Затем РФ досрочно прекратила свою работу в СПЧ ООН.