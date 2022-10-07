Автоавария произошла в Орджоникидзевском районе Перми 7 октября в 17:10. Подробностями ДТП поделились в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.
«По улице Соликамской в направлении улицы Токарной двигался автомобиль „Рено Логан“ под управлением мужчины 1967 года рождения. По предварительной информации, в районе дома № 313 водитель выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с „Тойотой“. Водитель „Рено“ с травмами различной степени тяжести госпитализированы в больницу», — пояснили в ведомстве.
По данному факту проводится проверка. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Об еще одной аварии с пострадавшими URA.RU писало ранее. В Перми столкнулись два автомобиля, один из которых в результате въехал в пассажирский автобус.
К месту происшествия были вызваны полицейские и спасатели
Фото: telegram-канал «Жести Перми»
Судя по фото, машинам потребуется серьезный ремонт
Автоавария произошла в Орджоникидзевском районе Перми 7 октября в 17:10. Подробностями ДТП поделились в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. «По улице Соликамской в направлении улицы Токарной двигался автомобиль „Рено Логан“ под управлением мужчины 1967 года рождения. По предварительной информации, в районе дома № 313 водитель выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с „Тойотой“. Водитель „Рено“ с травмами различной степени тяжести госпитализированы в больницу», — пояснили в ведомстве. По данному факту проводится проверка. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Об еще одной аварии с пострадавшими URA.RU писало ранее. В Перми столкнулись два автомобиля, один из которых в результате въехал в пассажирский автобус.