07 октября 2022

Водитель доставлен в больницу после ДТП в Перми. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Авария грузовик. Нижневартовск, мигалки, чп, полиция, авария, проблесковый маячок, дпс
По факту ДТП сейчас проводится проверка Фото:

Автоавария произошла в Орджоникидзевском районе Перми 7 октября в 17:10. Подробностями ДТП поделились в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.

«По улице Соликамской в направлении улицы Токарной двигался автомобиль „Рено Логан“ под управлением мужчины 1967 года рождения. По предварительной информации, в районе дома № 313 водитель выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с „Тойотой“. Водитель „Рено“ с травмами различной степени тяжести госпитализированы в больницу», — пояснили в ведомстве.

По данному факту проводится проверка. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Об еще одной аварии с пострадавшими URA.RU писало ранее. В Перми столкнулись два автомобиля, один из которых в результате въехал в пассажирский автобус.

К месту происшествия были вызваны полицейские и спасатели
Фото:
Судя по фото, машинам потребуется серьезный ремонт
Фото:

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Автоавария произошла в Орджоникидзевском районе Перми 7 октября в 17:10. Подробностями ДТП поделились в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. «По улице Соликамской в направлении улицы Токарной двигался автомобиль „Рено Логан“ под управлением мужчины 1967 года рождения. По предварительной информации, в районе дома № 313 водитель выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с „Тойотой“. Водитель „Рено“ с травмами различной степени тяжести госпитализированы в больницу», — пояснили в ведомстве. По данному факту проводится проверка. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Об еще одной аварии с пострадавшими URA.RU писало ранее. В Перми столкнулись два автомобиля, один из которых в результате въехал в пассажирский автобус.
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