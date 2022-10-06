В аварии с автобусом в Перми пострадало три человека

В Перми столкнулись два автомобиля, один из которых в результате въехал в пассажирский автобус. Подробности о случившейся аварии рассказал источник URA.RU, близкий к правоохранительным органам.
«6 октября около 9 утра по ул. Леонова ехал ВАЗ-2114, который занесло, и он столкнулся с LADA LARGUS, после чего его отбросило на автобус с людьми. В результате аварии пострадали два человека — пассажир автобуса и пассажир легковушки», — рассказал собеседник агентства.
В министерстве здравоохранения Пермского края URA.RU сообщили, что на место аварии выезжала бригада скорой помощи. Медики госпитализировали 21-летнего пермяка и 63-летнюю женщину. Также на месте была оказана помощь 19-летнему молодому человеку, но от госпитализации он отказался.
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