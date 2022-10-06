06 октября 2022

В аварии с автобусом в Перми пострадало три человека

© Служба новостей «URA.RU»
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ДТП с автобусом на Плотинке. Екатеринбург, дтп, автобус, общественный транспорт, авария, городской транспорт, автопредприятие
В автобус с людьми въехал автомобиль Фото:

В Перми столкнулись два автомобиля, один из которых в результате въехал в пассажирский автобус. Подробности о случившейся аварии рассказал источник URA.RU, близкий к правоохранительным органам.

«6 октября около 9 утра по ул. Леонова ехал ВАЗ-2114, который занесло, и он столкнулся с LADA LARGUS, после чего его отбросило на автобус с людьми. В результате аварии пострадали два человека — пассажир автобуса и пассажир легковушки», — рассказал собеседник агентства.

В министерстве здравоохранения Пермского края URA.RU сообщили, что на место аварии выезжала бригада скорой помощи. Медики госпитализировали 21-летнего пермяка и 63-летнюю женщину. Также на месте была оказана помощь 19-летнему молодому человеку, но от госпитализации он отказался.

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В Перми столкнулись два автомобиля, один из которых в результате въехал в пассажирский автобус. Подробности о случившейся аварии рассказал источник URA.RU, близкий к правоохранительным органам. «6 октября около 9 утра по ул. Леонова ехал ВАЗ-2114, который занесло, и он столкнулся с LADA LARGUS, после чего его отбросило на автобус с людьми. В результате аварии пострадали два человека — пассажир автобуса и пассажир легковушки», — рассказал собеседник агентства. В министерстве здравоохранения Пермского края URA.RU сообщили, что на место аварии выезжала бригада скорой помощи. Медики госпитализировали 21-летнего пермяка и 63-летнюю женщину. Также на месте была оказана помощь 19-летнему молодому человеку, но от госпитализации он отказался.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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