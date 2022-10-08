Челябинский губернатор посетил мобилизованных в Чебаркуле. Фото

09 октября 2022 в 12:44 Размер текста - 17 +

Алексей Текслер привез мобилизованных теплые вещи и снаряжение Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Губернатор Челябинской области Алексей Текслер посетил мобилизованных жителей региона, который находятся на боевом слаживании в танковой дивизии Чебаркуля. Мобилизованным передали теплые вещи и снаряжение. «Зашел в казармы, поговорили. Настроение у парней хорошее, условиями и питанием довольны. С семьями связь держат, знают про областные меры поддержки, родные уже занимаются оформлением», — написал Текслер в своем Telegram-канале. Губернатор отметил, что в танковой дивизии необходимо обновить материально-техническую базу. Это важно для качественной подготовки мобилизованных. Сейчас идет ремонт нескольких зданий, восстанавливаются тренажеры в учебном центре. Глава региона отметил, что 7 октября мобилизованных из Челябинской области, которые попали в 32-й военный городок в Елани (Свердловская область), посетили вице-губернатор Алексей Фартыгин и уполномоченный по правам человека в регионе Юлия Сударенко. Им также привезли необходимые вещи и проверили условия пребывания. Частичная мобилизация, объявленная президентом РФ Владимиром Путиным, учитывает призыв около 300 тысяч военнообязанных граждан. По сообщению министра обороны РФ Сергея Шойгу, план мобилизации выполнен больше, чем на половину. Пресс-служба губернатора Челябинской области Пресс-служба губернатора Челябинской области Пресс-служба губернатора Челябинской области

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер посетил мобилизованных жителей региона, который находятся на боевом слаживании в танковой дивизии Чебаркуля. Мобилизованным передали теплые вещи и снаряжение. «Зашел в казармы, поговорили. Настроение у парней хорошее, условиями и питанием довольны. С семьями связь держат, знают про областные меры поддержки, родные уже занимаются оформлением», — написал Текслер в своем Telegram-канале. Губернатор отметил, что в танковой дивизии необходимо обновить материально-техническую базу. Это важно для качественной подготовки мобилизованных. Сейчас идет ремонт нескольких зданий, восстанавливаются тренажеры в учебном центре. Глава региона отметил, что 7 октября мобилизованных из Челябинской области, которые попали в 32-й военный городок в Елани (Свердловская область), посетили вице-губернатор Алексей Фартыгин и уполномоченный по правам человека в регионе Юлия Сударенко. Им также привезли необходимые вещи и проверили условия пребывания. Частичная мобилизация, объявленная президентом РФ Владимиром Путиным, учитывает призыв около 300 тысяч военнообязанных граждан. По сообщению министра обороны РФ Сергея Шойгу, план мобилизации выполнен больше, чем на половину.