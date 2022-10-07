Вице-губернатор и омбудсмен встретились в Екатеринбурге с мобилизованными челябинцами. Видео

07 октября 2022 в 19:10 Размер текста - 17 +

Алексей Фартыгин заявил, что все обращения земляков будут рассмотрены Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Вице-губернатор Челябинской области Алексей Фартыгин и уполномоченный по правам человека в регионе Юлия Сударенко 7 октября встретились с мобилизованными земляками, проходящими боевое слаживание в 32-м военном городке Екатеринбурга. Об этом URA.RU сообщили в правительстве области. «Прежде всего, от губернатора Алексея Текслера вам слова поддержки. Первое, что он сказал — скажи ребятам, что первая забота, которую мы будем ежедневно выполнять — это забота о ваших семьях», — сказал Фартыгин мобилизованным. Фартыгин сообщил URA.RU, что сейчас планируется посещение мобилизационного центра в Елани. Он отметил, что все обращения земляков будут обработаны. К каждому из них найдется решение. Частичная мобилизация, объявленная президентом РФ Владимиром Путиным, учитывает призыв около 300 тысяч военнообязанных граждан. По сообщению министра обороны РФ Сергея Шойгу, план мобилизации выполнен больше, чем на половину.

Вице-губернатор Челябинской области Алексей Фартыгин и уполномоченный по правам человека в регионе Юлия Сударенко 7 октября встретились с мобилизованными земляками, проходящими боевое слаживание в 32-м военном городке Екатеринбурга. Об этом URA.RU сообщили в правительстве области. «Прежде всего, от губернатора Алексея Текслера вам слова поддержки. Первое, что он сказал — скажи ребятам, что первая забота, которую мы будем ежедневно выполнять — это забота о ваших семьях», — сказал Фартыгин мобилизованным. Фартыгин сообщил URA.RU, что сейчас планируется посещение мобилизационного центра в Елани. Он отметил, что все обращения земляков будут обработаны. К каждому из них найдется решение. Частичная мобилизация, объявленная президентом РФ Владимиром Путиным, учитывает призыв около 300 тысяч военнообязанных граждан. По сообщению министра обороны РФ Сергея Шойгу, план мобилизации выполнен больше, чем на половину.