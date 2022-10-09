В Херсонской области захватили в плен офицеров ГУР Украины

Стремоусов сообщил о взятии в плен двух офицеров ГУР Украины в Херсонской области

10 октября 2022 в 03:30 Размер текста - 17 +

В Херсонской области задержали двух офицеров ГУР Украины, заявил Кирилл Стремоусов (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На Андреевском направлении были взяты в плен два офицера Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины. Об этом заявил замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов. «На Андреевском направлении были взяты в плен два офицера ГУР», — написал Кирилл Стремоусов в своем telegram-канале, добавив, что ожидается видео с их допроса. Также замглавы администрации Херсонской области рассказал, что украинские националисты попыталсиь прорваться на Борозенском направлении, однако получили отпор и отступили на исходные позиции, потеряв три танка и пять БМП. Ранее Стремоусов рассказал о захлебнувшемся наступлении ВСУ на Херсонскую область. На севере региона украинская армия расстреляла 16 мирных граждан. Спецоперация на территории Украины началась 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что это вынужденная мера.

На Андреевском направлении были взяты в плен два офицера Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины. Об этом заявил замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов. «На Андреевском направлении были взяты в плен два офицера ГУР», — написал Кирилл Стремоусов в своем telegram-канале, добавив, что ожидается видео с их допроса. Также замглавы администрации Херсонской области рассказал, что украинские националисты попыталсиь прорваться на Борозенском направлении, однако получили отпор и отступили на исходные позиции, потеряв три танка и пять БМП. Ранее Стремоусов рассказал о захлебнувшемся наступлении ВСУ на Херсонскую область. На севере региона украинская армия расстреляла 16 мирных граждан. Спецоперация на территории Украины началась 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что это вынужденная мера.