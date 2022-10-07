ВСУ расстреляли 16 человек в Херсонской области

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Официальный сайт президента Украины. Москва, ВСУ, украинские военные, вооруженные силы украины
16 мирных граждан подверглись расстрелу со стороны ВСУ в Херсонской области Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

На севере Херсонской области украинская армия расстреляла 16 мирных жителей. Об этом сообщил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.

«Военные Украины в населенном пункте Великая Александровка в Херсонской области открыли огонь по 16 мирным гражданам», — цитирует Стремоусова РИА «Новости». Сообщается, что все 16 человек погибли. Также неизвестно, какие конкретно люди подверглись расстрелу.

Ранее стало известно о том, что в Херсонской области пять человек погибли при обстреле автобуса со стороны ВСУ, передает RT. Спецоперация на территории Украины началась 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что это вынужденная мера, ее главная цель — спасение жителей ЛНР и ДНР от агрессии киевского режима, а также денацификация и демилитаризация Украины.

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На севере Херсонской области украинская армия расстреляла 16 мирных жителей. Об этом сообщил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов. «Военные Украины в населенном пункте Великая Александровка в Херсонской области открыли огонь по 16 мирным гражданам», — цитирует Стремоусова РИА «Новости». Сообщается, что все 16 человек погибли. Также неизвестно, какие конкретно люди подверглись расстрелу. Ранее стало известно о том, что в Херсонской области пять человек погибли при обстреле автобуса со стороны ВСУ, передает RT. Спецоперация на территории Украины началась 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что это вынужденная мера, ее главная цель — спасение жителей ЛНР и ДНР от агрессии киевского режима, а также денацификация и демилитаризация Украины.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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