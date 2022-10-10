Силовики нашли в Екатеринбурге человеческий череп

В районе Сибирского тракта в Екатеринбурге обнаружен череп человека, лежавший вместе с костями животных. Об этом рассказал источник в силовых структурах.
«Рядом с гипермаркетом нашли осколок черепа, а рядом с ним были еще кости животных», — рассказал инсайдер. Его слова приводятся на сайте газеты «Комсомольская правда — Екатеринбург».
По словам собеседника URA.RU в силовых структурах, следователи проверяют, кому могут принадлежать останки, назначена экспертиза. Агентство обратилось в пресс-службу СУ Следственного комитета России по Свердловской области. Там воздержались от комментариев.
Ранее в Екатеринбурге находили череп, обглоданный собакой. Пес таскал кости в южной части города. Останки принадлежали 40-летнему мужчине, которого не могли найти после объявления без вести пропавшим.
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