10 октября 2022

Силовики нашли в Екатеринбурге человеческий череп

© Служба новостей «URA.RU»
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Отделение челюстно-лицевой хирургии в дорожной больнице
Принадлежность черепа определят эксперты Фото:

В районе Сибирского тракта в Екатеринбурге обнаружен череп человека, лежавший вместе с костями животных. Об этом рассказал источник в силовых структурах.

«Рядом с гипермаркетом нашли осколок черепа, а рядом с ним были еще кости животных», — рассказал инсайдер. Его слова приводятся на сайте газеты «Комсомольская правда — Екатеринбург».

По словам собеседника URA.RU в силовых структурах, следователи проверяют, кому могут принадлежать останки, назначена экспертиза. Агентство обратилось в пресс-службу СУ Следственного комитета России по Свердловской области. Там воздержались от комментариев.

Ранее в Екатеринбурге находили череп, обглоданный собакой. Пес таскал кости в южной части города. Останки принадлежали 40-летнему мужчине, которого не могли найти после объявления без вести пропавшим.

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В районе Сибирского тракта в Екатеринбурге обнаружен череп человека, лежавший вместе с костями животных. Об этом рассказал источник в силовых структурах. «Рядом с гипермаркетом нашли осколок черепа, а рядом с ним были еще кости животных», — рассказал инсайдер. Его слова приводятся на сайте газеты «Комсомольская правда — Екатеринбург». По словам собеседника URA.RU в силовых структурах, следователи проверяют, кому могут принадлежать останки, назначена экспертиза. Агентство обратилось в пресс-службу СУ Следственного комитета России по Свердловской области. Там воздержались от комментариев. Ранее в Екатеринбурге находили череп, обглоданный собакой. Пес таскал кости в южной части города. Останки принадлежали 40-летнему мужчине, которого не могли найти после объявления без вести пропавшим.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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