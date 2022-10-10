10 октября 2022

В Пермском крае выдано первое электронное свидетельство о рождении

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Вручение семье Плаксиных свидетельства о рождении дочери. Екатеринбург, младенец, ребенок на руках
Родители ребенка заполнили необходимые данные на Госуслугах и получили свидетельство Фото:

Одному из новорожденных в Пермском крае выдали первое в регионе электронное свидетельство о рождении. Электронный документ получила молодая семья из Перми, передает сайт правительства Пермского края.

«В Пермском крае выдано первое электронное свидетельство о рождении. Это стало возможным благодаря суперсервису „Рождение ребенка“, запущенному в этом году на территории России», — сообщает сайт кабмина.

Родители новорожденного заполнили необходимые данные на Госуслугах и обратились в ЗАГС. Там они получили готовое свидетельство и подарок ребенку. В правительстве региона заявили, что такой возможностью может воспользоваться любая семья в Пермском крае и во всей России. Это поможет родителям сэкономить время и свести к минимуму посещение госорганов и использование бумажных документов. Свидетельство придет в личный кабинет матери на портале Госуслуг.

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Одному из новорожденных в Пермском крае выдали первое в регионе электронное свидетельство о рождении. Электронный документ получила молодая семья из Перми, передает сайт правительства Пермского края. «В Пермском крае выдано первое электронное свидетельство о рождении. Это стало возможным благодаря суперсервису „Рождение ребенка“, запущенному в этом году на территории России», — сообщает сайт кабмина. Родители новорожденного заполнили необходимые данные на Госуслугах и обратились в ЗАГС. Там они получили готовое свидетельство и подарок ребенку. В правительстве региона заявили, что такой возможностью может воспользоваться любая семья в Пермском крае и во всей России. Это поможет родителям сэкономить время и свести к минимуму посещение госорганов и использование бумажных документов. Свидетельство придет в личный кабинет матери на портале Госуслуг.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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