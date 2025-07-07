В июле пермяки смогут наблюдать полет МКС в ночном небе

В середине июля пермяки смогут наблюдать полет МКС в ночном небе. Международная космическая станция будет видна с 7 по 19 июля.
«Первый пролет начнется 7 июля в 23:31, когда яркая точка появится на юго-западном горизонте. Станция пролетит по дугообразной траектории с юго-запада на юго-восток, затратив на это примерно пять минут», — сообщает Пермский планетарий в соцсети «ВКонтакте».
В некоторых случаях МКС может неожиданно исчезнуть с поля зрения в середине своего пути. Это связано с изменением положения солнечных панелей, которые перестают отражать солнечный свет в направлении наблюдателей.
Для того, чтобы наблюдение прошло успешно, рекомендуется выбирать открытые пространства, где влияние городской засветки минимально. Для наблюдения за движением станции не требуется специальная оптика — МКС различима невооруженным глазом и выделяется на ночном небе как одна из наиболее ярких светящихся точек.
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