В июле пермяки смогут наблюдать полет МКС в ночном небе

Пермяки смогут наблюдать полет МКС в ночном небе с 7 июля
© Служба новостей «URA.RU»
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Для того, чтобы наблюдение прошло успешно, рекомендуется выбирать открытые пространства
Для того, чтобы наблюдение прошло успешно, рекомендуется выбирать открытые пространства Фото:

В середине июля пермяки смогут наблюдать полет МКС в ночном небе. Международная космическая станция будет видна с 7 по 19 июля.

«Первый пролет начнется 7 июля в 23:31, когда яркая точка появится на юго-западном горизонте. Станция пролетит по дугообразной траектории с юго-запада на юго-восток, затратив на это примерно пять минут», — сообщает Пермский планетарий в соцсети «ВКонтакте». 

В некоторых случаях МКС может неожиданно исчезнуть с поля зрения в середине своего пути. Это связано с изменением положения солнечных панелей, которые перестают отражать солнечный свет в направлении наблюдателей.

Для того, чтобы наблюдение прошло успешно, рекомендуется выбирать открытые пространства, где влияние городской засветки минимально. Для наблюдения за движением станции не требуется специальная оптика — МКС различима невооруженным глазом и выделяется на ночном небе как одна из наиболее ярких светящихся точек.

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В середине июля пермяки смогут наблюдать полет МКС в ночном небе. Международная космическая станция будет видна с 7 по 19 июля. «Первый пролет начнется 7 июля в 23:31, когда яркая точка появится на юго-западном горизонте. Станция пролетит по дугообразной траектории с юго-запада на юго-восток, затратив на это примерно пять минут», — сообщает Пермский планетарий в соцсети «ВКонтакте».  В некоторых случаях МКС может неожиданно исчезнуть с поля зрения в середине своего пути. Это связано с изменением положения солнечных панелей, которые перестают отражать солнечный свет в направлении наблюдателей. Для того, чтобы наблюдение прошло успешно, рекомендуется выбирать открытые пространства, где влияние городской засветки минимально. Для наблюдения за движением станции не требуется специальная оптика — МКС различима невооруженным глазом и выделяется на ночном небе как одна из наиболее ярких светящихся точек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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