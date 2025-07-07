Пермякам предлагают заработать 300 тысяч рублей на «удаленке»

В Перми ищут менеджера по продажам на зарплату от 300 тысяч рублей
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Работодатели предлагают пермякам «удаленку» с высокой зарплатой
Работодатели предлагают пермякам «удаленку» с высокой зарплатой Фото:

В Перми менеджеру по продажам предлагают зарплату от 300 000 рублей. О других высокооплачиваемых вакансиях на «удаленке» рассказали URA.RU аналитики сервиса онлайн-рекрутинга hh.ru.

«Самой высокооплачиваемой вакансией на „удаленке“ стала позиция менеджера по продажам корпоративных проектов 1С:ЕРП. Такой специалист может рассчитывать на зарплату от 300 000 рублей в месяц. Ведущему программисту 1С готовы платить от 265 000 рублей, а PHP-разработчику (Senior+/Team Lead) — от 250 000 рублей», — рассказали URA.RU в hh.ru.

От 240 000 рублей может зарабатывать менеджер по продажам рекламных продуктов. Системного аналитика приглашают на зарплату от 225 000 до 330 000 рублей, а директора группы контактных центров в сфере банкротства — от 200 000 до 400 000 рублей.

Главный специалист по конструктивным решениям будет получать от 190 000 рублей. В подборку также вошли вакансии консультанта по производственной безопасности (от 150 000 до 180 000 рублей), менеджера по логистике (от 140 000 рублей) и территориального менеджера POS-кредитования (от 130 000 рублей).

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В Перми менеджеру по продажам предлагают зарплату от 300 000 рублей. О других высокооплачиваемых вакансиях на «удаленке» рассказали URA.RU аналитики сервиса онлайн-рекрутинга hh.ru. «Самой высокооплачиваемой вакансией на „удаленке“ стала позиция менеджера по продажам корпоративных проектов 1С:ЕРП. Такой специалист может рассчитывать на зарплату от 300 000 рублей в месяц. Ведущему программисту 1С готовы платить от 265 000 рублей, а PHP-разработчику (Senior+/Team Lead) — от 250 000 рублей», — рассказали URA.RU в hh.ru. От 240 000 рублей может зарабатывать менеджер по продажам рекламных продуктов. Системного аналитика приглашают на зарплату от 225 000 до 330 000 рублей, а директора группы контактных центров в сфере банкротства — от 200 000 до 400 000 рублей. Главный специалист по конструктивным решениям будет получать от 190 000 рублей. В подборку также вошли вакансии консультанта по производственной безопасности (от 150 000 до 180 000 рублей), менеджера по логистике (от 140 000 рублей) и территориального менеджера POS-кредитования (от 130 000 рублей).
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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