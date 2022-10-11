Власти ЯНАО подтвердили проблемы с закупленной амуницией для мобилизованных

Проблемы с амуницией для мобилизованных возникли из-за поставщика Фото: Таисия Воронцова © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Поставщик, у которого власти ЯНАО заказывали амуницию для мобилизованных ямальцев, предоставил товар несоответствующий заявленным требованиям. Об этом URA.RU сообщили в правительстве региона.

«Правительство Ямала параллельно провело закупку пробной партии боевого снаряжения у смежных поставщиков для обеспечения мобилизованных на первое время элементами индивидуальной защиты в случае необходимости. Однако при поставке выяснилось несоответствие товара заявленному классу защиты, партия будет возвращена продавцу», — сообщили в пресс-службе властей региона.

Однако там отметили, что Минобороны обеспечит касками и бронежилетами ямальских призывников, которые отправляются на южные полигоны России для дальнейшего обучения. Также там отметили, что мобилизованных, уезжающих из Тюмени, снабдили одеждой, спальными мешками и специальными ковриками, наборами необходимых медикаментов, шанцевым инструментом, сухпайками.

Инсайдер во властных кругах округа рассказывает, что все регионы подстраховываются и стараются закупить максимум амуниции, боевого снаряжения и экипировки для своих мобилизованных, однако все без исключения сталкиваются со срывом сроков поставок или сомнительным качеством. По словам собеседника, эта проблема не обошла стороной ни ХМАО, ни ЯНАО. Возможной причиной этого инсайдер называет то, что у гражданских чиновников не хватает компетенций в закупке специализированных военных товаров. «Да и поставщики выжимают из ситуации максимум прибыли, используя момент. Мобилизованным и их родным этого не объяснишь, люди ждут, что о них позаботятся, нюансы их мало волнуют. Удача, что пока все, кто уезжает со сборов из Тюмени, отправляются не в зону боев, а на дообучение на юг России», — рассказывает собеседник.

Также он объяснил, что на полигонах юга России мобилизованных ждут учения, в которые войдут боевые стрельбы, особенности перемещения на поле боя, слаживание. Инсайдер отмечает, что там всех призывников дооснастят военным снаряжением. «Хотя задача стоит — максимально загрузить снаряжением уходящие в эти дни эшелоны, крупная поставка Минобороны как раз прибыла в Тюмень», — резюмирует собеседник.

Президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России 21 сентября. А с 24 февраля российские военный проводят спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Ее главная цель — защита мирного населения Донбасса.