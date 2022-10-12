Тюменский Центр борьбы с экстремизмом остался без руководителя

Должность начальника Центра «Э» остается вакантной Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Глава Центра по противодействию экстремизму в Тюменской области Сергей Помелов уехал из региона в другой субъект РФ. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. В настоящее время позиция руководителя Центра «Э» вакантна, назначен врио.

«Руководитель регионального Центра „Э“ Сергей Помелов покинул Тюменскую область и свою должность. Он переехал в другой регион страны», — рассказал собственный источник URA.RU в силовых структурах.

Согласно данным на сайте УМВД по Тюменской области, в настоящее время врио Центра по противодействию экстремизму является полковник Евгений Зуев. «Действительно, Евгений Александрович назначен временно исполняющим обязанности. На этот пост он утвержден в октябре. Бывший руководитель структуры перевелся для несения службы в иной субъект РФ», — пояснили URA.RU в пресс-службе ведомства.

В задачи сотрудников Центра входит выявление и пресечение преступлений экстремистской направленности. Силовики устанавливают лиц, причастных к этой деятельности, занимающихся подготовкой к ней и финансированием терроризма.

Как ранее писало URA.RU, в Тюмени отправили под арест подозреваемого в терроризме. Им оказался тюменский онколог Рашат Атавов.