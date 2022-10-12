12 октября 2022

Тюменский Центр борьбы с экстремизмом остался без руководителя

© Служба новостей «URA.RU»
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Визит врио губернатора Шумкова Вадима в Шатровский район., пустое кресло отставка
Должность начальника Центра «Э» остается вакантной Фото:

Глава Центра по противодействию экстремизму в Тюменской области Сергей Помелов уехал из региона в другой субъект РФ. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. В настоящее время позиция руководителя Центра «Э» вакантна, назначен врио.

«Руководитель регионального Центра „Э“ Сергей Помелов покинул Тюменскую область и свою должность. Он переехал в другой регион страны», — рассказал собственный источник URA.RU в силовых структурах.

Согласно данным на сайте УМВД по Тюменской области, в настоящее время врио Центра по противодействию экстремизму является полковник Евгений Зуев. «Действительно, Евгений Александрович назначен временно исполняющим обязанности. На этот пост он утвержден в октябре. Бывший руководитель структуры перевелся для несения службы в иной субъект РФ», — пояснили URA.RU в пресс-службе ведомства.

В задачи сотрудников Центра входит выявление и пресечение преступлений экстремистской направленности. Силовики устанавливают лиц, причастных к этой деятельности, занимающихся подготовкой к ней и финансированием терроризма.

Как ранее писало URA.RU, в Тюмени отправили под арест подозреваемого в терроризме. Им оказался тюменский онколог Рашат Атавов.

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Глава Центра по противодействию экстремизму в Тюменской области Сергей Помелов уехал из региона в другой субъект РФ. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. В настоящее время позиция руководителя Центра «Э» вакантна, назначен врио. «Руководитель регионального Центра „Э“ Сергей Помелов покинул Тюменскую область и свою должность. Он переехал в другой регион страны», — рассказал собственный источник URA.RU в силовых структурах. Согласно данным на сайте УМВД по Тюменской области, в настоящее время врио Центра по противодействию экстремизму является полковник Евгений Зуев. «Действительно, Евгений Александрович назначен временно исполняющим обязанности. На этот пост он утвержден в октябре. Бывший руководитель структуры перевелся для несения службы в иной субъект РФ», — пояснили URA.RU в пресс-службе ведомства. В задачи сотрудников Центра входит выявление и пресечение преступлений экстремистской направленности. Силовики устанавливают лиц, причастных к этой деятельности, занимающихся подготовкой к ней и финансированием терроризма. Как ранее писало URA.RU, в Тюмени отправили под арест подозреваемого в терроризме. Им оказался тюменский онколог Рашат Атавов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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