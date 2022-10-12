Из ЯНАО запускают новые прямые субсидированные рейсы в Махачкалу

Самолет Новый Уренгой — Махачкала будет курсировать с 16 ноября Фото: Илья Московец © URA.RU

Авиакомпания Red Wings запускает прямые субсидированные рейсы из Нового Уренгоя в Махачкалу. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании.

«Это направление субсидируется из федерального и регионального бюджетов, что позволяет установить привлекательные цены», — уточнил перевозчик.

По информации, опубликованной на сайте авиакомпании, с 16 ноября по средам полеты будут осуществляться комфортабельными лайнерами Sukhoi Superjet 100 вместимостью 100 кресел. Билеты уже можно приобрести на сайте авиакомпании. Стоимость одного билета на взрослого в одну сторону — от 7,5 тысяч рублей. Время полета займет 4 часа 40 минут.

Ранее URA.RU рассказало, а аэропорту Нового Уренгоя у самолета авиакомпании UTair, совершавшего рейс из Уфы, не убрались створки реверса. До устранения неисправности самолет отстранили от полетов.