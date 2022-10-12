12 октября 2022

Из ЯНАО запускают новые прямые субсидированные рейсы в Махачкалу

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт. Магнитогорск, сухой суперджет, red wings
Самолет Новый Уренгой — Махачкала будет курсировать с 16 ноября Фото:

Авиакомпания Red Wings запускает прямые субсидированные рейсы из Нового Уренгоя в Махачкалу. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании.

«Это направление субсидируется из федерального и регионального бюджетов, что позволяет установить привлекательные цены», — уточнил перевозчик.

По информации, опубликованной на сайте авиакомпании, с 16 ноября по средам полеты будут осуществляться комфортабельными лайнерами Sukhoi Superjet 100 вместимостью 100 кресел. Билеты уже можно приобрести на сайте авиакомпании. Стоимость одного билета на взрослого в одну сторону — от 7,5 тысяч рублей. Время полета займет 4 часа 40 минут.

Ранее URA.RU рассказало, а аэропорту Нового Уренгоя у самолета авиакомпании UTair, совершавшего рейс из Уфы, не убрались створки реверса. До устранения неисправности самолет отстранили от полетов.

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Авиакомпания Red Wings запускает прямые субсидированные рейсы из Нового Уренгоя в Махачкалу. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании. «Это направление субсидируется из федерального и регионального бюджетов, что позволяет установить привлекательные цены», — уточнил перевозчик. По информации, опубликованной на сайте авиакомпании, с 16 ноября по средам полеты будут осуществляться комфортабельными лайнерами Sukhoi Superjet 100 вместимостью 100 кресел. Билеты уже можно приобрести на сайте авиакомпании. Стоимость одного билета на взрослого в одну сторону — от 7,5 тысяч рублей. Время полета займет 4 часа 40 минут. Ранее URA.RU рассказало, а аэропорту Нового Уренгоя у самолета авиакомпании UTair, совершавшего рейс из Уфы, не убрались створки реверса. До устранения неисправности самолет отстранили от полетов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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