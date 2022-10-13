13 октября 2022
12 октября 2022

В ЯНАО мошенники распространяют фейки со страницы волонтеров-медиков в соцсети. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт
В соцсетях ЯНАО мошенники распространяют фейковую информацию Фото:

В ЯНАО мошенники взломали страницу группы «Волонтеры — медики | ЯНАО» в социальной сети «ВКонтакте». На странице группы размещено подозрительное объявление по сбору средств на лечение девочки Насти.

«Ситуация стала просто крайне безвыходна! Теперь вся надежда осталась только со стороны отзывчивых! В данный момент жизнь одной девочки находится в крайне тяжелом состоянии. Родители Настеньки уже на коленях просят мольбы о помощи у всего народа. Так как времени осталось очень мало!», — написано в соцсети. К объявлению прикреплен номер карты.

Корреспондент агентства проверил информацию по поисковому запросу. В соцсетях и на сайтах различных медицинских организаций обнаружилось большое количество идентичных объявлений, отличающихся лишь номером карты и фамилией девочки. Так, на сайте городской поликлиники в Краснокамске указана фамилия Коржикова.

Ранее URA.RU сообщало, что в Лабытнанги распространяли листовки с фейковой информацией. Там фото покалеченного мальчика из Сирии пытались выдать за украинского ребенка.

Запись со страницы «Волонтеры — медики | ЯНАО»
Фото:
Скрин с сайта поликлиники в Краснокамске, Пермский край
Фото:

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В ЯНАО мошенники взломали страницу группы «Волонтеры — медики | ЯНАО» в социальной сети «ВКонтакте». На странице группы размещено подозрительное объявление по сбору средств на лечение девочки Насти. «Ситуация стала просто крайне безвыходна! Теперь вся надежда осталась только со стороны отзывчивых! В данный момент жизнь одной девочки находится в крайне тяжелом состоянии. Родители Настеньки уже на коленях просят мольбы о помощи у всего народа. Так как времени осталось очень мало!», — написано в соцсети. К объявлению прикреплен номер карты. Корреспондент агентства проверил информацию по поисковому запросу. В соцсетях и на сайтах различных медицинских организаций обнаружилось большое количество идентичных объявлений, отличающихся лишь номером карты и фамилией девочки. Так, на сайте городской поликлиники в Краснокамске указана фамилия Коржикова. Ранее URA.RU сообщало, что в Лабытнанги распространяли листовки с фейковой информацией. Там фото покалеченного мальчика из Сирии пытались выдать за украинского ребенка.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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