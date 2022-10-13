В соцсетях ЯНАО мошенники распространяют фейковую информацию Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В ЯНАО мошенники взломали страницу группы «Волонтеры — медики | ЯНАО» в социальной сети «ВКонтакте». На странице группы размещено подозрительное объявление по сбору средств на лечение девочки Насти.

«Ситуация стала просто крайне безвыходна! Теперь вся надежда осталась только со стороны отзывчивых! В данный момент жизнь одной девочки находится в крайне тяжелом состоянии. Родители Настеньки уже на коленях просят мольбы о помощи у всего народа. Так как времени осталось очень мало!», — написано в соцсети. К объявлению прикреплен номер карты.

Корреспондент агентства проверил информацию по поисковому запросу. В соцсетях и на сайтах различных медицинских организаций обнаружилось большое количество идентичных объявлений, отличающихся лишь номером карты и фамилией девочки. Так, на сайте городской поликлиники в Краснокамске указана фамилия Коржикова.

Ранее URA.RU сообщало, что в Лабытнанги распространяли листовки с фейковой информацией. Там фото покалеченного мальчика из Сирии пытались выдать за украинского ребенка.

Запись со страницы «Волонтеры — медики | ЯНАО» Фото: Вк