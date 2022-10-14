14 октября 2022

В Екатеринбурге ищут водителя иномарки, который сбил подростка и уехал. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Комитет по экономической политике. Курган, заседание, гибдд, руки, мужские руки
Инспекторы ДТП просят откликнуться очевидцев аварии на Уралмаше, где сбили подростка Фото:

Сотрудники ГИБДД ищут очевидцев ДТП возле фитнес-клуба на Уралмаше, где водитель сбил 15-летнего подростка и скрылся. Мальчика находится в больнице, рассказали URA.RU в ГИБДД по Екатеринбургу.

«Просим откликнуться свидетелей и очевидцев ДТП, которое произошло 14 октября около 22:00 на проспекте Космонавтов, 29г. По предварительной информации, неустановленный водитель, управляя автомобилем черного цвета, двигался по парковке фитнеса клуба Ultra Beauty и допустил наезд на пешехода», — рассказали в ГИБДД.

В результате аварии пострадал 15-летний подросток. С различными травмами его доставили в больницу. Водитель же скрылся, и теперь его разыскивают. Инспекторы просят откликнуться очевидцев ДТП, позвонив по номерам 263-19-02, 02 или на 8-908-632-99-46. За оставление места аварии водителю грозит лишение прав на срок от года до полутора лет или арест до 15 суток.

Водитель после того, как сбил ребенка, скрылся с места ДТП
Авария произошла на парковке фитнес-центра Ultra Beauty
Фото:

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Сотрудники ГИБДД ищут очевидцев ДТП возле фитнес-клуба на Уралмаше, где водитель сбил 15-летнего подростка и скрылся. Мальчика находится в больнице, рассказали URA.RU в ГИБДД по Екатеринбургу. «Просим откликнуться свидетелей и очевидцев ДТП, которое произошло 14 октября около 22:00 на проспекте Космонавтов, 29г. По предварительной информации, неустановленный водитель, управляя автомобилем черного цвета, двигался по парковке фитнеса клуба Ultra Beauty и допустил наезд на пешехода», — рассказали в ГИБДД. В результате аварии пострадал 15-летний подросток. С различными травмами его доставили в больницу. Водитель же скрылся, и теперь его разыскивают. Инспекторы просят откликнуться очевидцев ДТП, позвонив по номерам 263-19-02, 02 или на 8-908-632-99-46. За оставление места аварии водителю грозит лишение прав на срок от года до полутора лет или арест до 15 суток.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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