Чиновник из ХМАО доставил посылки мобилизованным землякам в Омск. Видео

16 октября 2022 в 18:49 Размер текста - 17 +

Волонтеры ХМАО доставили посылки от родных мобилизованным землякам в Омск (фото из архива) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Начальник управления общественной безопасности администрации Нягани Игорь Машков доставил посылки от родных и собранную гуманитарную помощь мобилизованным, проходящим обучение в учебном центре в Омске. Об этом написал в своем telegram-канале мэр Нягани Иван Ямашев. «Доехали к нашим ребятам сегодня, видели как они живут, раздали практически все посылки. У всех хорошее боевое настроение, всего в целом хватает. Передают всем громадный привет и говорят, что мы победим», — рассказал в видеообращении Машков. Видео разместил мэр Нягани в Telegram. Ранее URA.RU рассказало, что мобилизованные из Мегиона поблагодарили земляков за гуманитарную помощь. Власти ХМАО отправили в Омск «рюкзаки мобилизованных». Мобилизацию в России объявили 21 сентября. В помощь российской армии должны призвать около 300 тысяч человек. С 24 февраля Россия проводит спецоперацию на территории Украины. По словам президента Путина, ее цель — защита мирного населения Донбасса от геноцида киевского режима.

Начальник управления общественной безопасности администрации Нягани Игорь Машков доставил посылки от родных и собранную гуманитарную помощь мобилизованным, проходящим обучение в учебном центре в Омске. Об этом написал в своем telegram-канале мэр Нягани Иван Ямашев. «Доехали к нашим ребятам сегодня, видели как они живут, раздали практически все посылки. У всех хорошее боевое настроение, всего в целом хватает. Передают всем громадный привет и говорят, что мы победим», — рассказал в видеообращении Машков. Видео разместил мэр Нягани в Telegram. Ранее URA.RU рассказало, что мобилизованные из Мегиона поблагодарили земляков за гуманитарную помощь. Власти ХМАО отправили в Омск «рюкзаки мобилизованных». Мобилизацию в России объявили 21 сентября. В помощь российской армии должны призвать около 300 тысяч человек. С 24 февраля Россия проводит спецоперацию на территории Украины. По словам президента Путина, ее цель — защита мирного населения Донбасса от геноцида киевского режима.