15 октября 2022
14 октября 2022

Чиновник из ХМАО доставил посылки мобилизованным землякам в Омск. Видео

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Отправление мобилизованных свердловчан из ДК Металлург. Свердловская область, Верхняя Пышма, отправка в армию, призывной пункт, военные сборы, мобилизация, мобилизационный пункт
Волонтеры ХМАО доставили посылки от родных мобилизованным землякам в Омск (фото из архива) Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

Начальник управления общественной безопасности администрации Нягани Игорь Машков доставил посылки от родных и собранную гуманитарную помощь мобилизованным, проходящим обучение в учебном центре в Омске. Об этом написал в своем telegram-канале мэр Нягани Иван Ямашев.

«Доехали к нашим ребятам сегодня, видели как они живут, раздали практически все посылки. У всех хорошее боевое настроение, всего в целом хватает. Передают всем громадный привет и говорят, что мы победим», — рассказал в видеообращении Машков. Видео разместил мэр Нягани в Telegram.

Ранее URA.RU рассказало, что мобилизованные из Мегиона поблагодарили земляков за гуманитарную помощь. Власти ХМАО отправили в Омск «рюкзаки мобилизованных».

Мобилизацию в России объявили 21 сентября. В помощь российской армии должны призвать около 300 тысяч человек. С 24 февраля Россия проводит спецоперацию на территории Украины. По словам президента Путина, ее цель — защита мирного населения Донбасса от геноцида киевского режима.

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Начальник управления общественной безопасности администрации Нягани Игорь Машков доставил посылки от родных и собранную гуманитарную помощь мобилизованным, проходящим обучение в учебном центре в Омске. Об этом написал в своем telegram-канале мэр Нягани Иван Ямашев. «Доехали к нашим ребятам сегодня, видели как они живут, раздали практически все посылки. У всех хорошее боевое настроение, всего в целом хватает. Передают всем громадный привет и говорят, что мы победим», — рассказал в видеообращении Машков. Видео разместил мэр Нягани в Telegram. Ранее URA.RU рассказало, что мобилизованные из Мегиона поблагодарили земляков за гуманитарную помощь. Власти ХМАО отправили в Омск «рюкзаки мобилизованных». Мобилизацию в России объявили 21 сентября. В помощь российской армии должны призвать около 300 тысяч человек. С 24 февраля Россия проводит спецоперацию на территории Украины. По словам президента Путина, ее цель — защита мирного населения Донбасса от геноцида киевского режима.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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