Российские военные отбросили ВСУ на исходные позиции

17 октября 2022 в 14:47 Размер текста - 17 +

ВСУ были отброшены в направлении населенного пункта Стряповка ДНР Фото: Михаил Калянов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы РФ отбросили украинские войска в направлении населенного пункта Стряповка Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны РФ. «На Лисичанском направлении батальонная тактическая группа ВСУ предприняла неудачную попытку наступления в направлении населенного пункта Стряповка (ДНР). <…> Подразделения ВСУ отброшены на исходные рубежи», — уточнили в ведомстве. Всего были уничтожены около 50 украинских военных и несколько единиц боевой техники.

Вооруженные силы РФ отбросили украинские войска в направлении населенного пункта Стряповка Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны РФ. «На Лисичанском направлении батальонная тактическая группа ВСУ предприняла неудачную попытку наступления в направлении населенного пункта Стряповка (ДНР). <…> Подразделения ВСУ отброшены на исходные рубежи», — уточнили в ведомстве. Всего были уничтожены около 50 украинских военных и несколько единиц боевой техники.