Российские военные отбросили ВСУ на исходные позиции

ВСУ были отброшены в направлении населенного пункта Стряповка ДНР
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Вооруженные силы РФ отбросили украинские войска в направлении населенного пункта Стряповка Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«На Лисичанском направлении батальонная тактическая группа ВСУ предприняла неудачную попытку наступления в направлении населенного пункта Стряповка (ДНР). <…> Подразделения ВСУ отброшены на исходные рубежи», — уточнили в ведомстве. Всего были уничтожены около 50 украинских военных и несколько единиц боевой техники.
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