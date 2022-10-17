Российские военные отбросили ВСУ на исходные позиции

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Центр по подготовке мобилизованных в Луганской области . Луганск, военная техника, армия, военные, солдаты, танк, военные сборы, вооруженные силы, мобилизованные, учебка, мобилизанты, обучение мобилизантов
ВСУ были отброшены в направлении населенного пункта Стряповка ДНР Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы РФ отбросили украинские войска в направлении населенного пункта Стряповка Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«На Лисичанском направлении батальонная тактическая группа ВСУ предприняла неудачную попытку наступления в направлении населенного пункта Стряповка (ДНР). <…> Подразделения ВСУ отброшены на исходные рубежи», — уточнили в ведомстве. Всего были уничтожены около 50 украинских военных и несколько единиц боевой техники.

Подпишитесь на эксклюзивную рассылку с главными новостями о мобилизации и СВО! Все, что нужно знать, — в одном письме каждый вечер
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Вооруженные силы РФ отбросили украинские войска в направлении населенного пункта Стряповка Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны РФ. «На Лисичанском направлении батальонная тактическая группа ВСУ предприняла неудачную попытку наступления в направлении населенного пункта Стряповка (ДНР). <…> Подразделения ВСУ отброшены на исходные рубежи», — уточнили в ведомстве. Всего были уничтожены около 50 украинских военных и несколько единиц боевой техники.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...