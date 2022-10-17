Евросоюз отправит 500 млн евро на новую военную помощь Украине

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ЕС оказал военную помощь Украине на 3,1 млрд евро Фото:
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Совет Евросоюза объявил о выделении Украине шестого транша военной помощи в размере 500 млн евро. Об этом сообщили в совете Евросоюза.

«Сегодня Совет принял дополнительные меры помощи в рамках Европейского фонда мира для дальнейшей поддержки возможностей и устойчивости Вооруженных сил Украины», — говорится в пресс-релизе на сайте совета Европейского союза. «Шестой транш в размере 500 млн евро теперь доводит общий вклад ЕС в рамках EPF для Украины до 3,1 млрд евро», — уточняется в пресс-релизе совета. А верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель отметил, что Евросоюз будет оказывать помощь Украине до тех пор, пока это будет необходимо.

Ранее президент США Джо Байден объявил о новом пакете военной помощи Украине в размере 725 млн долларов, передает RT. Новый пакет включает в себя оборонную продукцию и услуги Министерства обороны США.

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Совет Евросоюза объявил о выделении Украине шестого транша военной помощи в размере 500 млн евро. Об этом сообщили в совете Евросоюза. «Сегодня Совет принял дополнительные меры помощи в рамках Европейского фонда мира для дальнейшей поддержки возможностей и устойчивости Вооруженных сил Украины», — говорится в пресс-релизе на сайте совета Европейского союза. «Шестой транш в размере 500 млн евро теперь доводит общий вклад ЕС в рамках EPF для Украины до 3,1 млрд евро», — уточняется в пресс-релизе совета. А верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель отметил, что Евросоюз будет оказывать помощь Украине до тех пор, пока это будет необходимо. Ранее президент США Джо Байден объявил о новом пакете военной помощи Украине в размере 725 млн долларов, передает RT. Новый пакет включает в себя оборонную продукцию и услуги Министерства обороны США.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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