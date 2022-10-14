14 октября 2022

Байден одобрил новый пакет военной помощи Украине на 725 млн долларов

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Официальный сайт президента Украины. Москва, байден джо, украинские военные
Байден одобрил помощь Украине на 725 млн долларов Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Президент США Джо Байден поручил выделить дополнительную военную помощь Украине в размере 725 млн долларов. Об сообщает пресс-служба Белого дома.

«Байден предоставил госсекретарю США полномочия <…> осуществить выделение на общую сумму до 725 млн долларов оборонной продукции и услуг Министерства обороны США, военной подготовки и обучения с целью помощи Украине», — говорится в заявлении Белого дома. Информацию передает ТАСС.

США активно поддерживают Украину на фоне российской спецоперации по демилитаризации и денацификации страны. Так, в конце сентября Пентагон выделил очередной пакет военной помощи на 1,1 млрд долларов. Всего, по подсчетам журналистов, Киев с начала СВО получил от Запада порядка 93 миллиардов евро. В МИД РФ предупреждали США и другие страны Запада о переходе к контрмерам в случае дальнейшего вмешательства в российско-украинский конфликт.

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Президент США Джо Байден поручил выделить дополнительную военную помощь Украине в размере 725 млн долларов. Об сообщает пресс-служба Белого дома. «Байден предоставил госсекретарю США полномочия <…> осуществить выделение на общую сумму до 725 млн долларов оборонной продукции и услуг Министерства обороны США, военной подготовки и обучения с целью помощи Украине», — говорится в заявлении Белого дома. Информацию передает ТАСС. США активно поддерживают Украину на фоне российской спецоперации по демилитаризации и денацификации страны. Так, в конце сентября Пентагон выделил очередной пакет военной помощи на 1,1 млрд долларов. Всего, по подсчетам журналистов, Киев с начала СВО получил от Запада порядка 93 миллиардов евро. В МИД РФ предупреждали США и другие страны Запада о переходе к контрмерам в случае дальнейшего вмешательства в российско-украинский конфликт.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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