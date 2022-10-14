Байден одобрил новый пакет военной помощи Украине на 725 млн долларов

15 октября 2022 в 02:50 Размер текста - 17 +

Байден одобрил помощь Украине на 725 млн долларов Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент США Джо Байден поручил выделить дополнительную военную помощь Украине в размере 725 млн долларов. Об сообщает пресс-служба Белого дома. «Байден предоставил госсекретарю США полномочия <…> осуществить выделение на общую сумму до 725 млн долларов оборонной продукции и услуг Министерства обороны США, военной подготовки и обучения с целью помощи Украине», — говорится в заявлении Белого дома. Информацию передает ТАСС. США активно поддерживают Украину на фоне российской спецоперации по демилитаризации и денацификации страны. Так, в конце сентября Пентагон выделил очередной пакет военной помощи на 1,1 млрд долларов. Всего, по подсчетам журналистов, Киев с начала СВО получил от Запада порядка 93 миллиардов евро. В МИД РФ предупреждали США и другие страны Запада о переходе к контрмерам в случае дальнейшего вмешательства в российско-украинский конфликт.

Президент США Джо Байден поручил выделить дополнительную военную помощь Украине в размере 725 млн долларов. Об сообщает пресс-служба Белого дома. «Байден предоставил госсекретарю США полномочия <…> осуществить выделение на общую сумму до 725 млн долларов оборонной продукции и услуг Министерства обороны США, военной подготовки и обучения с целью помощи Украине», — говорится в заявлении Белого дома. Информацию передает ТАСС. США активно поддерживают Украину на фоне российской спецоперации по демилитаризации и денацификации страны. Так, в конце сентября Пентагон выделил очередной пакет военной помощи на 1,1 млрд долларов. Всего, по подсчетам журналистов, Киев с начала СВО получил от Запада порядка 93 миллиардов евро. В МИД РФ предупреждали США и другие страны Запада о переходе к контрмерам в случае дальнейшего вмешательства в российско-украинский конфликт.