16 октября 2022

В Перми пристав отказался от 100 тысяч рублей взятки

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Клипарт. Пермь , взятка, зарплата, купюры, пять тысяч, конверт, деньги
За передачей денег уже следили сотрудники ФСБ Фото:

Житель Перми предложил приставу 100 тысяч рублей, чтобы снять арест со своего автомобиля. Но сотрудник решил не брать деньги, а сообщить о взятке в правоохранительные органы.

«За взятку злоумышленник предложил судебному приставу-исполнителю заменить акт изъятия имущества на аналогичный документ с указанием ложных сведений об автомобиле должника. Указанные действия позволили бы незаконно снять арест с транспортного средства и вернуть его гражданину. Пристав-исполнитель в тот же день сообщил о незаконном предложении дать ему взятку, в связи с чем дальнейшие действия осужденного проходили под контролем оперативных служб», — сообщается на сайте СУ СКР по Пермскому краю.

В итоге операции, при передаче денег пермяка задержали сотрудники УФСБ. Суд приговорил его к трем годам лишения свободы условно со штрафом в миллион рублей.

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Житель Перми предложил приставу 100 тысяч рублей, чтобы снять арест со своего автомобиля. Но сотрудник решил не брать деньги, а сообщить о взятке в правоохранительные органы. «За взятку злоумышленник предложил судебному приставу-исполнителю заменить акт изъятия имущества на аналогичный документ с указанием ложных сведений об автомобиле должника. Указанные действия позволили бы незаконно снять арест с транспортного средства и вернуть его гражданину. Пристав-исполнитель в тот же день сообщил о незаконном предложении дать ему взятку, в связи с чем дальнейшие действия осужденного проходили под контролем оперативных служб», — сообщается на сайте СУ СКР по Пермскому краю. В итоге операции, при передаче денег пермяка задержали сотрудники УФСБ. Суд приговорил его к трем годам лишения свободы условно со штрафом в миллион рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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