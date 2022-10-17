Минобороны подтвердило падение самолета на жилой дом в Ейске. Видео

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Город. Пермь, самолет авиакомпании россия, ил-96
В результате падения самолета повреждено 15 квартир Фото:

Минобороны РФ подтвердило падание самолета Су-34 в Ейске (Краснодарский край). Об этом сообщили в ведомстве.

«17 октября 2022 года при наборе высоты для выполнения учебно-тренировочного полета с военного аэродрома Южного военного округа потерпел крушение самолет Су-34», — сообщило ведомство в официальном сообщении. В Минобороны, со ссылкой на доклад катапультировавшихся летчиков, также добавили, что причиной крушения самолета стало возгорание одного из двигателей при взлете.

По информации ТАСС, в результате происшествия в жилом девятиэтажном доме повреждено 15 квартир. Во дворе одного из жилых кварталов загорелось топливо самолета. Глава администрации Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем telegram-канале сообщил о выезде в Ейский район. «На месте уже работают экстренные службы», — добавил губернатор.

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Минобороны РФ подтвердило падание самолета Су-34 в Ейске (Краснодарский край). Об этом сообщили в ведомстве. «17 октября 2022 года при наборе высоты для выполнения учебно-тренировочного полета с военного аэродрома Южного военного округа потерпел крушение самолет Су-34», — сообщило ведомство в официальном сообщении. В Минобороны, со ссылкой на доклад катапультировавшихся летчиков, также добавили, что причиной крушения самолета стало возгорание одного из двигателей при взлете. По информации ТАСС, в результате происшествия в жилом девятиэтажном доме повреждено 15 квартир. Во дворе одного из жилых кварталов загорелось топливо самолета. Глава администрации Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем telegram-канале сообщил о выезде в Ейский район. «На месте уже работают экстренные службы», — добавил губернатор.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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