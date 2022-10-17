В ХМАО депутаты утвердили чиновникам компенсацию за санаторное лечение

18 октября 2022 в 20:47 Размер текста - 17 +

Сотрудники контрольно-счетной палаты будут получать компенсацию за санаторно-курортное лечение Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В Сургуте депутаты согласились утвердить компенсацию в 80 тысяч рублей за санаторно-курортное лечение чиновникам, замещающим муниципальные должности в контрольно-счетной палате Сургута. Решение было принято во время заседания думского комитета по бюджету, финансам, налогам и имуществу, передает корреспондент URA.RU. «Проектом решения планируется определить порядок такой меры, как частичная компенсация стоимости санаторно-курортного обслуживания. Проектом решения предлагается ограничить право на частичную компенсацию расходов на санаторно-курортное обслуживание пределами РФ и установить предельную сумму компенсации не выше 80 тысяч рублей для лиц, замещающей должности и 30 тысяч рублей для его несовершеннолетнего ребенка», — прокомментировал председатель контрольно-счетной палаты города Владислав Жуков. При этом председатель контрольно-счетной палаты города отметил, что данное решение потребует дополнительную потребность в финансировании. В 2023 году на эти цели потребуется 142 тысячи рублей и по 102 тысячи рублей на 2024 и 2025 годы. Между тем Жуков сообщил, что данные изменения не отразятся на бюджете города. Обозначенная сумма не превышает размер финансирования контрольно-счетной палаты города. Ранее данные выплаты по решению думы города выплачивались замещающим сотрудникам на общих основаниях и уже были заложены в бюджет. Ранее URA.RU сообщало, что чиновникам Сургута разрешили получать двойную зарплату во время командировок в Донбасс. Дополнительные выплаты будут обеспечены в рамках утвержденных расходов на содержание чиновников мэрии.

В Сургуте депутаты согласились утвердить компенсацию в 80 тысяч рублей за санаторно-курортное лечение чиновникам, замещающим муниципальные должности в контрольно-счетной палате Сургута. Решение было принято во время заседания думского комитета по бюджету, финансам, налогам и имуществу, передает корреспондент URA.RU. «Проектом решения планируется определить порядок такой меры, как частичная компенсация стоимости санаторно-курортного обслуживания. Проектом решения предлагается ограничить право на частичную компенсацию расходов на санаторно-курортное обслуживание пределами РФ и установить предельную сумму компенсации не выше 80 тысяч рублей для лиц, замещающей должности и 30 тысяч рублей для его несовершеннолетнего ребенка», — прокомментировал председатель контрольно-счетной палаты города Владислав Жуков. При этом председатель контрольно-счетной палаты города отметил, что данное решение потребует дополнительную потребность в финансировании. В 2023 году на эти цели потребуется 142 тысячи рублей и по 102 тысячи рублей на 2024 и 2025 годы. Между тем Жуков сообщил, что данные изменения не отразятся на бюджете города. Обозначенная сумма не превышает размер финансирования контрольно-счетной палаты города. Ранее данные выплаты по решению думы города выплачивались замещающим сотрудникам на общих основаниях и уже были заложены в бюджет. Ранее URA.RU сообщало, что чиновникам Сургута разрешили получать двойную зарплату во время командировок в Донбасс. Дополнительные выплаты будут обеспечены в рамках утвержденных расходов на содержание чиновников мэрии.